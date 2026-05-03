Сразу три пилота могут лишиться очков после Гран-при Майами

Стюарды Формулы-1 изучают сразу несколько случаев вомзожного нарушения правил.

Под расследованием находятся Макс Ферстаппен, Джордж Расселл и Шарль Леклер. В худшем случае пилоты могут получить штрафы.

Нидерландец фигурирует в двух эпизодах: пересечение белой линии на выезде с пит-лейн и столкновение с Расселом в конце гонки.

Расселл также может быть наказан за эпизод с Ферстаппеном, но также рассматривается и его контакт с Шарлем Леклером.

Но и у монегаска хватает грехов. Помимо борьбы с Расселлом стюарды рассматривают многочисленные нарушения пределов трассы, а также небезопасное вождение на последнем круге.

Напомним, что с результатами Гран-при Майами вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!