Сразу три пилота могут лишиться очков после Гран-при Майами

Финал гонки вышел очень жарким.
Вчера, 23:10       Автор: Андрей Безуглый
Шарль Леклер / Getty Images

Стюарды Формулы-1 изучают сразу несколько случаев вомзожного нарушения правил.

Под расследованием находятся Макс Ферстаппен, Джордж Расселл и Шарль Леклер. В худшем случае пилоты могут получить штрафы.

Нидерландец фигурирует в двух эпизодах: пересечение белой линии на выезде с пит-лейн и столкновение с Расселом в конце гонки.

Расселл также может быть наказан за эпизод с Ферстаппеном, но также рассматривается и его контакт с Шарлем Леклером.

Но и у монегаска хватает грехов. Помимо борьбы с Расселлом стюарды рассматривают многочисленные нарушения пределов трассы, а также небезопасное вождение на последнем круге.

