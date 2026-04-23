Ферстаппен протестировал обновлённый болид Ред Булл на Сильверстоуне

Опробовал модернизированную машину перед этапом в Майами.

Перед Гран-при Майами гонщики должны провести обкатку своих болидов, которые дорабатывались во время апрельской паузы.

Одним из первых, кто провёл обкатку, стал четырёхкратный чемпион Формулы-1 и пилот Ред Булл Макс Ферстаппен. Нидерландский гонщик провёл тесты на Сильверстоуне.

Отмечается, что в болид были установлены новинки, которые команда готовит к будущему Гран-при Майами. Также, по имеющейся информации, разрешалось отработать дистанцию не более 200 км.

Добавим, что среди новинок, которые они проверили, были обновлённое переднее антикрыло, модифицированные боковые понтоны и новая система открытия заднего антикрыла.

Ранее и Феррари также вернулась к тестам своего уникального антикрыла.

