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Ферстаппен - о борьбе с топ-командами: "Нужно больше мощности"

Признал слабость болида.
Сегодня, 13:41       Автор: Валентина Чорноштан
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен оценил перспективы возможных перемен в регламенте на следующий сезон.

"Ситуация с регламентом Ф-1 в 2027-м? Обсуждения продолжаются. Я верю в ФИА. В любом случае хорошо, что они всё это обсуждают", — сказал он для FormulaPassion. 

Также нидерландский гонщик высказался о ближайшем Гран-при Монако:

Монако всегда преподносит сюрпризы, так что кто знает? Болид Ред Булл RB22 — хорошая машина, если говорить о её поведении в медленных поворотах. Однако у нас вызывают трудности кочки и поребрики — что очень важно на этой трассе. Что нужно, чтобы у нас получилось побороться с другими топ-командами? Нужно больше мощности и сцепления. Плюс необходимо сделать так, чтобы шины работали в более подходящем "окне".

К слову, Кадиллак собирается увольнять Боттаса? Известно заявление финского гонщика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Гран-при Монако Макс Ферстаппен

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