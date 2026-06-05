Ферстаппен - о борьбе с топ-командами: "Нужно больше мощности"
Признал слабость болида.
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен оценил перспективы возможных перемен в регламенте на следующий сезон.
"Ситуация с регламентом Ф-1 в 2027-м? Обсуждения продолжаются. Я верю в ФИА. В любом случае хорошо, что они всё это обсуждают", — сказал он для FormulaPassion.
Также нидерландский гонщик высказался о ближайшем Гран-при Монако:
Монако всегда преподносит сюрпризы, так что кто знает? Болид Ред Булл RB22 — хорошая машина, если говорить о её поведении в медленных поворотах. Однако у нас вызывают трудности кочки и поребрики — что очень важно на этой трассе. Что нужно, чтобы у нас получилось побороться с другими топ-командами? Нужно больше мощности и сцепления. Плюс необходимо сделать так, чтобы шины работали в более подходящем "окне".
К слову, Кадиллак собирается увольнять Боттаса? Известно заявление финского гонщика.
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