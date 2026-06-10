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Автоспорт

Ред Булл раскрыла причину схода Ферстаппена

Команда извинилась перед пилотом.
Сегодня, 13:51       Автор: Валентина Чорноштан
Болид Ред Булл / Getty Images
Болид Ред Булл / Getty Images

Макс Ферстаппен досрочно завершил выступление на Гран-при Монако из-за отказа силовой установки.

Руководитель Ред Булл Лоран Мекис сообщил, что команда уже установила причину неисправности, и теперь работают над тем, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

По его словам, проблема возникла ещё на прогревочном круге, и он раскрыл деталь: этот двигатель был первым в сезоне, и после этапа в Монако его планировали заменить, передаёт Motorsport Week.

Отмечается, что Мекис также извинился перед Ферстаппеном, и он считает, что сезон для них ещё не закончен, и они добьются высокой скорости на трассах.

К слову, чемпион Формулы-2 дебютирует в Формуле-1 в составе Макларена.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Макс Ферстаппен

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