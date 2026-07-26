Манчини недоволен тем, что его позвали в сборную Италии

Тренер сейчас находится без работы.

Итальянский специалист Роберто Манчини в ярости от того, что его проигнорировала Федерация футбола Италии, утверждает Corriere della Sera.

Напомним, что по информации инсайдеров, следующий наставником "скуадры адзурры" станет Андреа Пирло.

Манчини же рассчитывал вернуться в кресло главного тренера команды, однако федерация с ним даже не контактировала. Хотя тренер был готов вернуться к работе.

Напомним, что Роберто Манчини возглавлял сборную Италии в 2018-23 годах. Под его руководством команда выиграла Евро-2020, а также провела серию из 37 матчей без поражений.

После невыхода на ЧМ-2022 специалист покинул сборную, переехав в Саудовскую Аравию. С июня текущего года Манчини находится без работы после ухода из Аль-Садда.

Ранее также сообщалось, что легенда сборной Франции может возглавить африканскую сборную.

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