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Чемпион Евро-2020 готовится вернуться на пост тренера сборной Италии

"Скуадра адзурра" определились с новым наставником, которым станет Роберто Манчини.
Сегодня, 15:12       Автор: Игорь Мищук
Роберто Манчини / Getty Images
Роберто Манчини / Getty Images

Нынешний наставник катарского Аль-Садда Роберто Манчини в ближайшее время должен вернуться в сборную Италии.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, 61-летний итальянский специалист пребывает в шаге от назначения на пост главного тренера "Скуадры адзурры".

По информации источника, Манчини должен подписать с местной федерацией контракт до 2030 года с заработной платой 2 миллиона евро в год.

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Манчини уже возглавлял сборную Италии с 2018 по 2023 год, а летом 2021 года национальная команда под его руководством стала победителем Евро-2020.

С ноября 2025 года итальянский специалист работал с катарским Аль-Саддом и выиграл с командой чемпионат страны.

Напомним, что в апреле этого года с поста главного тренера сборной Италии был уволен Дженнаро Гаттузо после того, как не сумел вывести команду на чемпионат мира-2026, уступив в финале плей-офф квалификации Боснии и Герцеговине (1:1, пен. 1:4).

После отставки Гаттузо "Скуадрой адзуррой" в июньских товарищеских матчах с Люксембургом (1:0) и Грецией (1:0) руководил наставник молодежной сборной Сильвио Бальдини.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Италии Роберто Манчини

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