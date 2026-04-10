Сборная Италии назначила временного преемника Гаттузо
Федерация футбола Италии определилась, кто на временной основе заменит во главе национальной сборной Дженнаро Гаттузо, который покинул занимаемую должность после провала в квалификации чемпионата мира-2026.
Как сообщает официальный сайт организации, исполняющим обязанности тренера главной команды страны был назначен наставник молодежной сборной Сильвио Бальдини.
67-летний специалист будет руководить "Скуадрой Адзуррой" в предстоящих июньских товарищеских матчах с Люксембургом (3 июня) и Грецией (7 июня).
Постоянный главный тренер сборной Италии будет назначен после выборов нового президента Федерации футбола страны, которые состоятся 22 июня.
Напомним, что Италия не смогла пробиться на ЧМ-2026, уступив в финале плей-офф квалификации Боснии и Герцеговине (1:1, пен. 1:4).
