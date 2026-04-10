Сборная Италии назначила временного преемника Гаттузо

"Скуадрой Адзуррой" в июньских спаррингах будет руководить тренер молодежки.
Сегодня, 19:41       Автор: Игорь Мищук
Сильвио Бальдини / Getty Images

Федерация футбола Италии определилась, кто на временной основе заменит во главе национальной сборной Дженнаро Гаттузо, который покинул занимаемую должность после провала в квалификации чемпионата мира-2026.

Как сообщает официальный сайт организации, исполняющим обязанности тренера главной команды страны был назначен наставник молодежной сборной Сильвио Бальдини.

67-летний специалист будет руководить "Скуадрой Адзуррой" в предстоящих июньских товарищеских матчах с Люксембургом (3 июня) и Грецией (7 июня).

Постоянный главный тренер сборной Италии будет назначен после выборов нового президента Федерации футбола страны, которые состоятся 22 июня.

Напомним, что Италия не смогла пробиться на ЧМ-2026, уступив в финале плей-офф квалификации Боснии и Герцеговине (1:1, пен. 1:4).

Тройной удар под конец: Шахтер разгромил АЗ в Лиге конференций - видео матча

