Сборная Италии триумфовала в смешанной эстафете
Доротея Вирер, Лиза Виттоцци, Лукас Хофер и Томмазо Джакомель принесли Италии "золото" смешанной эстафеты. Хозяева грядущей Олимпиады одолели дистанцию за 1:03:11.7 часа.
Итальянские биатлонисты держались среди лидеров со старта. Правда, в середине дистанции лидировала сборная Франции. Однако, Хофер существенно сократил отставание, а Джакомель вывел Италию в лидеры.
Дополнила подиум сборная Чехии. Украина стала последней командой, избежавшей снятия с гонки как круговая. Но выступления Александры Меркушиной, Юлии Джимы, Антона Дудченко и Тараса Лесюка хватило для 14-го места.
Кубок мира. Нове-Место, Чехия
Смешанная эстафета
1. Италия (0+10) 1:03:11.7 часа
2. Франция (0+7) +24,7
3. Чехия (0+7) +57,2
...
14. Украина (1+11) +6:04,5
