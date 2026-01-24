iSport.ua
Сборная Италии триумфовала в смешанной эстафете

Четверка покорила чешский Нове-Место.
Сегодня, 17:22
Томмазо Джакомель / Getty Images
Томмазо Джакомель / Getty Images

Доротея Вирер, Лиза Виттоцци, Лукас Хофер и Томмазо Джакомель принесли Италии "золото" смешанной эстафеты. Хозяева грядущей Олимпиады одолели дистанцию ​​за 1:03:11.7 часа.

Итальянские биатлонисты держались среди лидеров со старта. Правда, в середине дистанции лидировала сборная Франции. Однако, Хофер существенно сократил отставание, а Джакомель вывел Италию в лидеры.

Дополнила подиум сборная Чехии. Украина стала последней командой, избежавшей снятия с гонки как круговая. Но выступления Александры Меркушиной, Юлии Джимы, Антона Дудченко и Тараса Лесюка хватило для 14-го места.

Кубок мира. Нове-Место, Чехия
Смешанная эстафета

1. Италия (0+10) 1:03:11.7 часа
2. Франция (0+7) +24,7
3. Чехия (0+7) +57,2
...
14. Украина (1+11) +6:04,5

