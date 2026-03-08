Украинки финишировали вне топ-10 последней в сезоне женской эстафеты
В воскресенье, 8 марта, на седьмом этапе Кубка мира-2025/26 по биатлону в финском Контиолахти прошла последняя в сезоне классическая женская эстафета.
Украину в этой гонке представляли Анастасия Меркушина, Кристина Дмитренко, Дарина Чалык и Елена Городна, которые заняли итоговое 11-е место.
Читай также: Украина повторила лучший результат сезона в мужской эстафете в Контиолахти
Меркушина свой стартовый отрезок эстафеты с одним дополнительным патроном завершила на восьмой позиции, однако Дмитренко на второй стрельбе заработала штрафной круг, а украинская сборная на середине гонки была уже 13-й.
Несмотря на четыре дополнительных патрона, Чалык удалось отыграть позиции и вернуть Украину в первую десятку, передав эстафету на девятом месте. Тем не менее Городной уже на первом огневом рубеже потребовалось три дополнительных патрона, а команда опустилась на 11-ю строчку, на которой в итоге и завершила гонку.
Победительницами женской эстафеты стали шведки, второе место заняли француженки, а замкнули тройку норвежки.
Your final Women's Relay Podium of this season! 🙌— International Biathlon Union (@biathlonworld) March 8, 2026
Grattis, felicitations and gratulerer! 🔥
📷NordicFocus #biathlon pic.twitter.com/LZgfmlCB4k
Кубок мира. Контиолахти
Женская эстафета
- Швеция (0+4) 1:09:33.2
- Франция (0+4) +40.6
- Норвегия (1+10) +1:06.8
- Чехия (0+8) +1:30.6
- Польша (0+9) +1:54.0
- Швейцария (0+8) +1:59.0
...
11. Украина (1+15) +3:43.1
Седьмой этап Кубка мира в финском Контиолахти завершится мужским масс-стартом, который начнется сегодня в 17:55 по киевскому времени.
Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты гонок Кубка мира-2025/26.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!