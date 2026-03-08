Украинки финишировали вне топ-10 последней в сезоне женской эстафеты

В воскресенье, 8 марта, на седьмом этапе Кубка мира-2025/26 по биатлону в финском Контиолахти прошла последняя в сезоне классическая женская эстафета.

Украину в этой гонке представляли Анастасия Меркушина, Кристина Дмитренко, Дарина Чалык и Елена Городна, которые заняли итоговое 11-е место.

Меркушина свой стартовый отрезок эстафеты с одним дополнительным патроном завершила на восьмой позиции, однако Дмитренко на второй стрельбе заработала штрафной круг, а украинская сборная на середине гонки была уже 13-й.

Несмотря на четыре дополнительных патрона, Чалык удалось отыграть позиции и вернуть Украину в первую десятку, передав эстафету на девятом месте. Тем не менее Городной уже на первом огневом рубеже потребовалось три дополнительных патрона, а команда опустилась на 11-ю строчку, на которой в итоге и завершила гонку.

Победительницами женской эстафеты стали шведки, второе место заняли француженки, а замкнули тройку норвежки.

Кубок мира. Контиолахти

Женская эстафета

Швеция (0+4) 1:09:33.2 Франция (0+4) +40.6 Норвегия (1+10) +1:06.8 Чехия (0+8) +1:30.6 Польша (0+9) +1:54.0 Швейцария (0+8) +1:59.0

...

11. Украина (1+15) +3:43.1

Седьмой этап Кубка мира в финском Контиолахти завершится мужским масс-стартом, который начнется сегодня в 17:55 по киевскому времени.

