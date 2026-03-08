iSport.ua
Пидручный финишировал в топ-20 мужского масс-старта в Контиолахти

Седьмой этап Кубка мира победой в гонке закрыл Легрейд.
Сегодня, 19:05       Автор: Игорь Мищук
Дмитрий Пидручный / Getty Images
Дмитрий Пидручный / Getty Images

В воскресенье, 8 марта, седьмой этап Кубка мира-2025/26 по биатлону в финском Контиолахти завершился масс-стартом у мужчин.

Среди украинских биатлонистов в эту гонку с 30 участниками смог квалифицироваться только Дмитрий Пидручный.

Читай также: Украинки финишировали вне топ-10 последней в сезоне женской эстафеты

Единственный представитель Украины на дистанции дважды на протяжении масс-старта заходил на штрафные круги и финишировал в итоге на 18-й позиции.

Победу в гонке с безупречной стрельбой одержал Стурла Легрейд. Норвежский биатлонист опередил француза Эрика Перро, который допустил решающий промах на последнем огневом рубеже. Третьим стал еще один норвежец Ветле Кристиансен.

Кубок мира. Контиолахти
Мужской масс-старт

  1. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0+0+0) 34:39.7
  2. Эрик Перро (Франция, 0+0+0+1) +16.5
  3. Ветле Кристиансен (Норвегия, 0+0+1+0) +24.1
  4. Йохан-Олав Ботн (Норвегия, 0+1+1+0) +28.4
  5. Мартин Понсилуома (Швеция, 1+1+0+0) +32.0
  6. Мартин Улдаль (Норвегия, 0+1+0+0) +36.4

...

18. Дмитрий Пидручный (0+1+1+0) +1:29.1

Кубок мира по биатлону продолжится восьмым этапом в эстонском Отепяя, который пройдет с 12 по 15 марта.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты гонок Кубка мира-2025/26.

