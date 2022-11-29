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Биатлон: Кубок Мира 2022/2023. Общий зачет у мужчин и женщин

Общий зачет Кубка Мира по биатлону 2022/2023 среди мужчин и женщин. Узнай на ISPORT кто в списке лидеров турнирной таблицы Кубка мира.
Сегодня, 17:50
biathlon.com.ua
biathlon.com.ua

Биатлонный сезон Кубка мира-2022/23 стартовал этапом в Контиолахти 29 ноября и продлится следующие пять месяцев.

В рамках мужских и женских соревнований спортсмены определят лучшего биатлониста и биатлонистку сезона.

На ISPORT доступен список лучших биатлонистов по итогам пройденных гонок.

Итоговая таблица общего зачета среди мужчин

  1. Мартин Понсилуома (Швеция ) - 90
  2. Никлас Хартвег (Швейцария) - 75
  3. Давид Зобель (Германия) - 60
  4. Роман Рис (Германия) - 50
  5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) - 45
  6. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) - 40
  7. Ветле Сьястад Кристиансен (Норвегия) - 36
  8. Витаутас Строля (Литва) - 34
  9. Фабьен Клод (Франция) - 32
  10. Эрленд Бьонтегор (Норвегия) - 31

Итоговая таблица общего зачета среди мужчин

Первый заезд у женщин состоится 30 ноября.

Также на нашем сайте можно ознакомиться с календарем и результатами гонок Кубка и чемпионата мира по биатлону сезона-2022/23.


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