Биатлон: Кубок Мира 2022/2023. Общий зачет у мужчин и женщин
Общий зачет Кубка Мира по биатлону 2022/2023 среди мужчин и женщин. Узнай на ISPORT кто в списке лидеров турнирной таблицы Кубка мира.
Биатлонный сезон Кубка мира-2022/23 стартовал этапом в Контиолахти 29 ноября и продлится следующие пять месяцев.
В рамках мужских и женских соревнований спортсмены определят лучшего биатлониста и биатлонистку сезона.
На ISPORT доступен список лучших биатлонистов по итогам пройденных гонок.
Итоговая таблица общего зачета среди мужчин
- Мартин Понсилуома (Швеция ) - 90
- Никлас Хартвег (Швейцария) - 75
- Давид Зобель (Германия) - 60
- Роман Рис (Германия) - 50
- Себастьян Самуэльссон (Швеция) - 45
- Стурла Холм Легрейд (Норвегия) - 40
- Ветле Сьястад Кристиансен (Норвегия) - 36
- Витаутас Строля (Литва) - 34
- Фабьен Клод (Франция) - 32
- Эрленд Бьонтегор (Норвегия) - 31
Итоговая таблица общего зачета среди мужчин
Первый заезд у женщин состоится 30 ноября.
Также на нашем сайте можно ознакомиться с календарем и результатами гонок Кубка и чемпионата мира по биатлону сезона-2022/23.