Биатлон: Кубок Мира 2022/2023. Общий зачет у мужчин и женщин

Общий зачет Кубка Мира по биатлону 2022/2023 среди мужчин и женщин. Узнай на ISPORT кто в списке лидеров турнирной таблицы Кубка мира.

Биатлонный сезон Кубка мира-2022/23 стартовал этапом в Контиолахти 29 ноября и продлится следующие пять месяцев.

В рамках мужских и женских соревнований спортсмены определят лучшего биатлониста и биатлонистку сезона.

На ISPORT доступен список лучших биатлонистов по итогам пройденных гонок.

Итоговая таблица общего зачета среди мужчин

Мартин Понсилуома (Швеция ) - 90 Никлас Хартвег (Швейцария) - 75 Давид Зобель (Германия) - 60 Роман Рис (Германия) - 50 Себастьян Самуэльссон (Швеция) - 45 Стурла Холм Легрейд (Норвегия) - 40 Ветле Сьястад Кристиансен (Норвегия) - 36 Витаутас Строля (Литва) - 34 Фабьен Клод (Франция) - 32 Эрленд Бьонтегор (Норвегия) - 31

Итоговая таблица общего зачета среди мужчин

Первый заезд у женщин состоится 30 ноября.

Также на нашем сайте можно ознакомиться с календарем и результатами гонок Кубка и чемпионата мира по биатлону сезона-2022/23.