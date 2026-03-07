iSport.ua
Украина повторила лучший результат сезона в мужской эстафете в Контиолахти

Украинцы финишировали в топ-10, а выиграли гонку норвежские биатлонисты.
Сегодня, 18:32       Автор: Игорь Мищук
Дмитрий Пидручный / Getty Images

В субботу, 7 марта, на седьмом этапе Кубка мира-2025/26 по биатлону в финском Контиолахти состоялась последняя в сезоне классическая мужская эстафета.

Украина на дистанции была представлена сборной в составе Богдана Цымбала, Виталия Мандзина,  Богдана Борковского и Дмитрия Пидручного.

Украинские биатлонисты за гонку использовали восемь дополнительных патронов и финишировали на итоговом седьмом месте, повторив свой лучший результат в сезоне, добытый на этапе в Хохфильцене.

Цымбал свой стартовый отрезок гонки завершил с двумя дополнительными патронами и передал эстафету на 11-й позиции. Мандзину потребовалось три дополнительных патрона, однако украинец сумел отыграть три места.

Борковский после первой стрельбы вышел на шестую строчку, но, использовав два дополнительных патрона на втором огневом рубеже, потерял шесть позиций. Украинский финишер Пидручный заключительный отрезок гонки начинал 12-м и с одним дополнительным патроном сумел поднять сборную на седьмое место.

Победу в мужской эстафете одержала сборная Норвегии, вторыми стали французы, а третьими финишировали шведские биатлонисты.

Кубок мира. Контиолахти
Мужская эстафета

  1. Норвегия (0+7) 1:13:30.7
  2. Франция (0+6) +19.1
  3. Швеция (1+10) +48.1
  4. Финляндия (0+6) +53.2
  5. США (1+7) +1:23.1
  6. Германия (2+11) +1:43.0
  7. Украина (0+8) +1:51.0

Седьмой этап Кубка мира в финском Контиолахти завершится в воскресенье, 8 марта, женской эстафетой и мужским масс-стартом.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты гонок Кубка мира-2025/26.

