iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Мансфилд - Арсенал 1:2: обзор матча и результат игры 07.03.2026

"Канониры" в непростом поединке одолели представителя третьего дивизиона.
Сегодня, 16:45       Автор: Игорь Мищук
Арсенал обыграл Мансфилд / Getty Images
Арсенал обыграл Мансфилд / Getty Images

В субботу, 7 марта, Арсенал встречался в гостях с Мансфилдом в 1/8 финала Кубка Англии.

Лондонская команда в непростом противостоянии сумела завоевать путевку в четвертьфинал, обыграв соперника из третьего дивизиона со счетом 2:1.

"Канонирам" удалось повести в поединке под конец первого тайма усилиями Нони Мадуэке, однако в начале второй половины встречи Мансфилд восстановил паритет благодаря голу Уилла Эванса. Все же на 66-й минуте Эберечи Эзе установил окончательный результат матча в пользу Арсенала.

Статистика матча Мансфилд - Арсенал 1/8 финала Кубка Англии

Мансфилд - Арсенал 1:2

Голы: Эванс, 50 - Мадуэке, 41, Эзе, 66

Ожидаемые голы (xG): 1.99 - 2.73
Владение мячом: 33% - 67%
Удары: 18 - 19
Удары в створ: 5 - 8
Угловые: 4 - 8
Фолы: 16 - 6

Мансфилд: Робертс - Нойл (Хьюитт, 87), Ошиладжа, Блейк-Трейси - Эйкинс, Расселл, Рид, Эбботт (Льюис, 62), Маклафлин (Айроу, 81) - Оутс (Адебоеджо, 84), Робертс (Еванс, 46).

Арсенал: Кепа - Салмон (Тимбер, 62), Москера, Калафиори (Диксон, 76) - Нергор - Мадуэке, Доуман (Сака, 77), Троссар (Инкапие, 38), Мартинелли - Хаверц (Эзе, 62), Жезус.

Предупреждения: Рид, Эйкинс, Маклафлин, Льюис - Калафиори, Эзе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кубок Англии Мансфилд Арсенал Лондон

Статьи по теме

Ливерпуль, Ман Сити и Арсенал следят за игроком Бенфики Ливерпуль, Ман Сити и Арсенал следят за игроком Бенфики
Арсенал минимально одолел Брайтон Арсенал минимально одолел Брайтон
Арсенал и Ливерпуль борются за защитника Айнтрахта Арсенал и Ливерпуль борются за защитника Айнтрахта
Арне Слот раскритиковал зависимость клубов АПЛ от стандартов Арне Слот раскритиковал зависимость клубов АПЛ от стандартов

Видео

ТОП-5 моментов НБА: эффектный данк защитника Миннесоты
ТОП-5 моментов НБА: эффектный данк защитника Миннесоты

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Кубок мира возвращается после Олимпиады-2026 этапом в Контиолахти
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки в Контиолахти
просмотров
Футбол сегодня: два матча в рамках УПЛ, а также Ванат и Цыганков сыграют против Леванте
просмотров
УПЛ: Эпицентр разгромил Колос, ничья Оболони и Кривбасса
просмотров
ТОП-5 моментов НБА: эффектный данк защитника Миннесоты
просмотров

Последние новости

Украина18:00
УПЛ: Эпицентр разгромил Колос, ничья Оболони и Кривбасса
Украина17:44
Оболонь в меньшинстве сыграла вничью с Кривбассом
Биатлон17:18
Симон одержала победу в женском масс-старте в Контиолахти
Европа16:45
Арсенал вышел в четвертьфинал Кубка Англии
НБА14:52
Тейтум блестяще вернулся после 10 месяцев восстановления
Европа14:26
Стало известно примет ли участие Левандовски в матче против Атлетик
Формула 113:53
Мерседес получил денежный штраф за болид Антонелли
Еврокубки13:32
НБА и ФИБА договорились о запуске нового баскетбольного проекта в Европе
Лига Чемпионов13:11
Звезда Реала настроен на доминирование в матчах с Манчестер Сити
Олимпийские игры12:45
Украина выиграла первое золото на Паралимпийских играх
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK