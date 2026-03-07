Мансфилд - Арсенал 1:2: обзор матча и результат игры 07.03.2026
В субботу, 7 марта, Арсенал встречался в гостях с Мансфилдом в 1/8 финала Кубка Англии.
Лондонская команда в непростом противостоянии сумела завоевать путевку в четвертьфинал, обыграв соперника из третьего дивизиона со счетом 2:1.
"Канонирам" удалось повести в поединке под конец первого тайма усилиями Нони Мадуэке, однако в начале второй половины встречи Мансфилд восстановил паритет благодаря голу Уилла Эванса. Все же на 66-й минуте Эберечи Эзе установил окончательный результат матча в пользу Арсенала.
Статистика матча Мансфилд - Арсенал 1/8 финала Кубка Англии
Мансфилд - Арсенал 1:2
Голы: Эванс, 50 - Мадуэке, 41, Эзе, 66
Ожидаемые голы (xG): 1.99 - 2.73
Владение мячом: 33% - 67%
Удары: 18 - 19
Удары в створ: 5 - 8
Угловые: 4 - 8
Фолы: 16 - 6
Мансфилд: Робертс - Нойл (Хьюитт, 87), Ошиладжа, Блейк-Трейси - Эйкинс, Расселл, Рид, Эбботт (Льюис, 62), Маклафлин (Айроу, 81) - Оутс (Адебоеджо, 84), Робертс (Еванс, 46).
Арсенал: Кепа - Салмон (Тимбер, 62), Москера, Калафиори (Диксон, 76) - Нергор - Мадуэке, Доуман (Сака, 77), Троссар (Инкапие, 38), Мартинелли - Хаверц (Эзе, 62), Жезус.
Предупреждения: Рид, Эйкинс, Маклафлин, Льюис - Калафиори, Эзе.
