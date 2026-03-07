iSport.ua
Стало известно примет ли участие Левандовски в матче против Атлетик

Готов выйти на поле против Бильбао.
Сегодня, 14:26       Автор: Валентина Чорноштан
Роберт Левандовски / Getty Images
Форвард Барселоны Роберт Левандовски получил травму в матче против Вильярреала.

Как позднее сообщила пресс-служба каталонской команды, у поляка диагностирован перелом глазницы.

Однако по последней информации нападающий сможет сыграть в игре против Атлетик Бильбао, которая пройдет 7 марта.

Отмечается, что Роберту придётся провести матч в защитной маске, в которой врачи разрешили ему выйти на поле в 27-м туре Ла Лиги.

Ранее появилась информация о том, что Ливерпуль, Манчестер Сити и Арсенал следят за игроком Бенфики.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Роберт Левандовски

