Стало известно примет ли участие Левандовски в матче против Атлетик
Форвард Барселоны Роберт Левандовски получил травму в матче против Вильярреала.
Как позднее сообщила пресс-служба каталонской команды, у поляка диагностирован перелом глазницы.
Однако по последней информации нападающий сможет сыграть в игре против Атлетик Бильбао, которая пройдет 7 марта.
COMUNICADO MÉDICO ✅— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 7, 2026
Robert Lewandowski ha recibido el alta médica y estará a disposición del técnico Hansi Flick para el partido de hoy contra el Athletic Club pic.twitter.com/unxSprskJj
Отмечается, что Роберту придётся провести матч в защитной маске, в которой врачи разрешили ему выйти на поле в 27-м туре Ла Лиги.
