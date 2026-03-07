Стало известно примет ли участие Левандовски в матче против Атлетик

Готов выйти на поле против Бильбао.

Форвард Барселоны Роберт Левандовски получил травму в матче против Вильярреала.

Как позднее сообщила пресс-служба каталонской команды, у поляка диагностирован перелом глазницы.

Однако по последней информации нападающий сможет сыграть в игре против Атлетик Бильбао, которая пройдет 7 марта.

COMUNICADO MÉDICO ✅



Robert Lewandowski ha recibido el alta médica y estará a disposición del técnico Hansi Flick para el partido de hoy contra el Athletic Club pic.twitter.com/unxSprskJj — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 7, 2026

Отмечается, что Роберту придётся провести матч в защитной маске, в которой врачи разрешили ему выйти на поле в 27-м туре Ла Лиги.

