Флик связывает свою судьбу с Барселоной с выбором президента

Президентские выборы решат останется ли немецкий специалист.
Сегодня, 11:04       Автор: Валентина Чорноштан
Ханс Флик / Getty Images
Ханс Флик / Getty Images

Как заявляет журналист Флориан Плеттенберг, Ханс Флик может покинуть Барселону в зависимости от результатов выборов президента.

Немецкий специалист готов продлить контракт с каталонской командой, на пресс-конференциях он не раз заявлял, что ему нравится город и болельщики. Однако есть фактор, который может изменить решение Флика.

По сообщению журналиста, речь идет о президентских выборах, если Лапорта не будет переизбран на пост президента Барселоны, Ханси может покинуть команду, ведь он хотел именно с Лапортой формировать будущее клуба.

Напомним, что договор 61-летнего тренера с "сине-гранатовой" командой рассчитан до лета 2027 года, а 15 марта станет известно, кто станет новым президентом Барсы.

К слову, Тоттенхэм проиграл Кристал Пэлас и довел серию без побед до более чем 10 матчей.

