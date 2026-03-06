Флик связывает свою судьбу с Барселоной с выбором президента

Как заявляет журналист Флориан Плеттенберг, Ханс Флик может покинуть Барселону в зависимости от результатов выборов президента.

Немецкий специалист готов продлить контракт с каталонской командой, на пресс-конференциях он не раз заявлял, что ему нравится город и болельщики. Однако есть фактор, который может изменить решение Флика.

По сообщению журналиста, речь идет о президентских выборах, если Лапорта не будет переизбран на пост президента Барселоны, Ханси может покинуть команду, ведь он хотел именно с Лапортой формировать будущее клуба.

🚨🆕 Understand Hansi #Flick is very open to extending his contract with FC Barcelona. He loves the club, the fans, and the city. However, Flick ties his future to that of Joan #Laporta and wants to shape Barcelona’s future together with him.



If Laporta is not re-elected on 15… pic.twitter.com/ogPRwLTovi — Florian Plettenberg (@Plettigoal) March 5, 2026

Напомним, что договор 61-летнего тренера с "сине-гранатовой" командой рассчитан до лета 2027 года, а 15 марта станет известно, кто станет новым президентом Барсы.

