Тоттенхэм проиграл Кристал Пэлас и довёл серию без побед до более чем 10 матчей

Впервые не выигрывают столько матчей.
Сегодня, 07:36       Автор: Валентина Чорноштан
Конор Галлахер / Getty Images
Конор Галлахер / Getty Images

Накануне Тоттенхэм в очередной раз завершил матч АПЛ поражением - на этот раз подопечные Игора Тюдора уступили Кристал Пэлас со счетом 1:3.

Отметим, что шпоры не побеждают с 28 декабря: с тех пор лондонский клуб потерпел 7 поражений в АПЛ, в том числе 5 подряд, и 4 раза сыграл вничью.

Как сообщает Squawka, это первый такой случай в истории клуба. Кроме того, тренер Тоттенхэма проиграл три первых матча АПЛ с момента назначения на пост наставника шпор.

Сейчас команда занимает 16-е место и на одно очко опережает зону вылета. 15 марта она сыграет с Ливерпулем в гостях.

К слову, АПЛ не позволит VAR вмешиваться в эпизоды с угловыми.

