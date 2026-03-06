НБА: Денвер обыграл Лейкерс, Сан-Антонио победил Детройт
В ночь на пятницю, 6 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны девять матчей.
Результаты матчей НБА за 5 марта
Вашингтон - Юта - 112:122 (23:37, 26:30, 35:26, 28:29)
Вашингтон: Риз (18+20 подборов), Кулибали (17), Блэк (16), Джонсон (15+8 подборов), Янг (12+6 передач) – старт; Райли (13), Гилл (10), Кэррингтон (7), Харди (4), Купер (0)
Юта: Бейли (32), Коллиер (27+11 передач), Филипповски (20+14 подборов), Уильямс (13+7 передач), Кончар (0+5 перехватов) – старт; Сенсабо (14), Хинсон (10), Бамба (6+12 подборов), Харклесс (0)
Орландо - Даллас - 115:114 (26:33, 34:29, 31:26, 24:26)
Орландо: Саггс (17 + 7 передач), Банкеро (16 + 12 подборов + 6 передач + 6 потерь), Картер (15 + 7 подборов), Бейн (14 + 8 подборов), Блэк (8) – старт; Силва (19), Битадзе (8), Картер (8), М. Вагнер (6), Пенда (4)
Даллас: Миддлтон (19 + 7 передач + 6 потерь), Флегг (18 + 6 передач + 4 блок-шота), Вашингтон (18), Геффорд (12 + 13 подборов), Кристи (6) – старт; Томпсон (24), Маршалл (6), Нембхард (6), Калеб Мартин (3), Пауэлл (2)
Майами - Бруклин - 126:110 (31:26, 29:30, 35:27, 31:27)
Майами: Хирро (25), Адебайо (21 + 7 подборов), Ларссон (16), Виггинс (8), Митчелл (2) – старт; Хакес (18+7 подборов + 7 передач), Вэйр (16+11 подборов + 5 перехватов + 7 блок-шотов), Якучионис (11), Смит (9), Янг (0), Гарднер (0), Килс (0)
Бруклин: Портер (27+13 подборов), Клауни (17+7 подборов), Клекстон (16+8 подборов), Траоре (9+9 передач), Мэнн (7+8 подборов) – старт; З. Уильямс (15), Шарп (7), Сараф (6), Агбаджи (6), Нельсон (0), Уилсон (0), Майнотт (0), Вольф (0)
Хьюстон - Голден Стейт - 113:115 OT (20:30, 27:21, 35:30, 19:20, 12:14)
Хьюстон: Дюрент (23), Томпсон (18 + 10 подборов), Шенгюн (17 + 7 подборов + 7 передач + 5 потерь), Исон (9), Смит (3 + 11 подборов + 5 потерь) – старт; Шеппард (30+6 передач), Окоги (9), Капелла (4)
Голден Стейт: Подземские (26+9 подборов), Мелтон (23), Хорфорд (17), Сантос (14+6 передач + 7 потерь), Др. Грин (10 + 8 передач) – старт; Крайер (12), Спенсер (8), Пост (3), Уильямс (2), Леонс (0)
Миннесота - Торонто - 115:107 (31:27, 24:27, 35:22, 25:31)
Миннесота: Эдвардс (22), Гобер (18 + 12 подборов), Рэндл (17 + 8 подборов), Дивинченцо (16), Макдениэлс (8) – старт; Досунму (13), Рид (12), Андерсон (4), Хайленд (3), Филлипс (2), Кларк (0), Беранже (0), Шеннон (0)
Торонто: Барретт (25), Куикли (18 + 7 передач), Барнс (16), Ингрем (14), Пелтль (9 + 7 подборов) – старт; Мамукелашвили (11), Дик (6), Уолтер (2), Шед (2), Беттл (2), Джексон-Дэвис (2), Мобо (0)
Сан-Антонио - Детройт - 121:106 (38:23, 33:32, 22:30, 28:21)
Сан-Антонио: Вембаньяма (38 + 16 подборов + 5 блок-шотов), Фокс (29), Шемпени (16 + 7 подборов), Касл (11 + 12 передач), Вассел (8) – старт; Джонсон (8), Харпер (7), Брайан (2), Корнет (2), Бийомбо (0), Маклафлин (0), Уотерс (0)
Детройт: Каннингем (26 + 8 передач), Д. Робинсон (11), Харрис (11), Дюрен (7 + 7 подборов), Томпсон (0) – старт; Стюарт (18), Грин (10), Холланд (10), Хертер (7), Рид (6), Клинтман (0), Дженкинс (0), Леверт (0), Сасер (0), Ланир (0)
Финикс - Чикаго - 103:105 (20:24, 30:31, 27:28, 26:22)
Финикс: Букер (27), Грин (12), Игодаро (10 + 9 подборов), Гиллеспи (5), О’Нил (3) – старт; Аллен (21+8 передач), Коффи (12), Данн (6+11 подборов), Флемминг (5), Малуач (2)
Чикаго: Секстон (30), Джонс (21), Ябуселе (16), Миллер (8 + 9 подборов), Окоро (6) – старт; Диллингем (11), Ричардс (9+11 подборов), Олбрич (4), Кавамура (0)
Денвер - Лейкерс - 120:113 (32:22, 32:32, 29:32, 27:27)
Денвер: Дж. Мюррей (28 + 7 передач), Йокич (28 + 12 подборов + 13 передач + 9 потерь), Стротер (18), К. Браун (15), Ннаджи (5) – старт; Хардвей (14), Б. Браун (8), Валанчюнас (4), Джонс (0)
Лейкерс: Дончич (27 + 11 подборов + 7 передач), Ривз (16 + 7 передач), Джеймс (16 + 8 передач), Смарт (9), Эйтон (0) – старт; Хейс (19), Хатимура (16), Кеннард (8), Ларевия (2), Вандербилт (0)
Сакраменто - Новый Орлеан - 123:133 (30:26, 33:41, 28:38, 32:28)
Сакраменто: Ачиува (29+12 подборов), Вестбрук (19+10 передач), Дерозан (15), Рейно (10), Клиффорд (7) – старт; Монк (18), Юбенкс (15+11 подборов), Плауден (6), Хейс (4), Макдермотт (0), Болдуин (0)
Новый Орлеан: Уильямсон (23 + 9 подборов), Мерфи (21 + 7 подборов), Бэй (20), Джонс (12), Мисси (7 + 4 блок-шота) – старт; Макгауэнс (14), Фирс (13+6 передач), Квин (12+9 подборов), Маткович (9+9 подборов), Пиви (2)
