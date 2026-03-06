iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

НБА: Денвер обыграл Лейкерс, Сан-Антонио победил Детройт

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 09:00       Автор: Валентина Чорноштан
НБА / Getty Images
НБА / Getty Images

В ночь на пятницю, 6 марта, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны девять матчей.

Результаты матчей НБА за 5 марта

Вашингтон - Юта - 112:122 (23:37, 26:30, 35:26, 28:29)

Вашингтон: Риз (18+20 подборов), Кулибали (17), Блэк (16), Джонсон (15+8 подборов), Янг (12+6 передач) – старт; Райли (13), Гилл (10), Кэррингтон (7), Харди (4), Купер (0)

Юта: Бейли (32), Коллиер (27+11 передач), Филипповски (20+14 подборов), Уильямс (13+7 передач), Кончар (0+5 перехватов) – старт; Сенсабо (14), Хинсон (10), Бамба (6+12 подборов), Харклесс (0)

Орландо - Даллас - 115:114 (26:33, 34:29, 31:26, 24:26)

Орландо: Саггс (17 + 7 передач), Банкеро (16 + 12 подборов + 6 передач + 6 потерь), Картер (15 + 7 подборов), Бейн (14 + 8 подборов), Блэк (8) – старт; Силва (19), Битадзе (8), Картер (8), М. Вагнер (6), Пенда (4)

Даллас: Миддлтон (19 + 7 передач + 6 потерь), Флегг (18 + 6 передач + 4 блок-шота), Вашингтон (18), Геффорд (12 + 13 подборов), Кристи (6) – старт; Томпсон (24), Маршалл (6), Нембхард (6), Калеб Мартин (3), Пауэлл (2)

Майами - Бруклин - 126:110 (31:26, 29:30, 35:27, 31:27)

Майами: Хирро (25), Адебайо (21 + 7 подборов), Ларссон (16), Виггинс (8), Митчелл (2) – старт; Хакес (18+7 подборов + 7 передач), Вэйр (16+11 подборов + 5 перехватов + 7 блок-шотов), Якучионис (11), Смит (9), Янг (0), Гарднер (0), Килс (0)

Бруклин: Портер (27+13 подборов), Клауни (17+7 подборов), Клекстон (16+8 подборов), Траоре (9+9 передач), Мэнн (7+8 подборов) – старт; З. Уильямс (15), Шарп (7), Сараф (6), Агбаджи (6), Нельсон (0), Уилсон (0), Майнотт (0), Вольф (0)

Хьюстон - Голден Стейт - 113:115 OT (20:30, 27:21, 35:30, 19:20, 12:14)

Хьюстон: Дюрент (23), Томпсон (18 + 10 подборов), Шенгюн (17 + 7 подборов + 7 передач + 5 потерь), Исон (9), Смит (3 + 11 подборов + 5 потерь) – старт; Шеппард (30+6 передач), Окоги (9), Капелла (4)

Голден Стейт: Подземские (26+9 подборов), Мелтон (23), Хорфорд (17), Сантос (14+6 передач + 7 потерь), Др. Грин (10 + 8 передач) – старт; Крайер (12), Спенсер (8), Пост (3), Уильямс (2), Леонс (0)

Миннесота - Торонто - 115:107 (31:27, 24:27, 35:22, 25:31)

Миннесота: Эдвардс (22), Гобер (18 + 12 подборов), Рэндл (17 + 8 подборов), Дивинченцо (16), Макдениэлс (8) – старт; Досунму (13), Рид (12), Андерсон (4), Хайленд (3), Филлипс (2), Кларк (0), Беранже (0), Шеннон (0)

Торонто: Барретт (25), Куикли (18 + 7 передач), Барнс (16), Ингрем (14), Пелтль (9 + 7 подборов) – старт; Мамукелашвили (11), Дик (6), Уолтер (2), Шед (2), Беттл (2), Джексон-Дэвис (2), Мобо (0)

Сан-Антонио - Детройт - 121:106 (38:23, 33:32, 22:30, 28:21)

Сан-Антонио: Вембаньяма (38 + 16 подборов + 5 блок-шотов), Фокс (29), Шемпени (16 + 7 подборов), Касл (11 + 12 передач), Вассел (8) – старт; Джонсон (8), Харпер (7), Брайан (2), Корнет (2), Бийомбо (0), Маклафлин (0), Уотерс (0)

Детройт: Каннингем (26 + 8 передач), Д. Робинсон (11), Харрис (11), Дюрен (7 + 7 подборов), Томпсон (0) – старт; Стюарт (18), Грин (10), Холланд (10), Хертер (7), Рид (6), Клинтман (0), Дженкинс (0), Леверт (0), Сасер (0), Ланир (0)

Финикс - Чикаго - 103:105 (20:24, 30:31, 27:28, 26:22)

Финикс: Букер (27), Грин (12), Игодаро (10 + 9 подборов), Гиллеспи (5), О’Нил (3) – старт; Аллен (21+8 передач), Коффи (12), Данн (6+11 подборов), Флемминг (5), Малуач (2)

Чикаго: Секстон (30), Джонс (21), Ябуселе (16), Миллер (8 + 9 подборов), Окоро (6) – старт; Диллингем (11), Ричардс (9+11 подборов), Олбрич (4), Кавамура (0)

Денвер - Лейкерс - 120:113 (32:22, 32:32, 29:32, 27:27)

Денвер: Дж. Мюррей (28 + 7 передач), Йокич (28 + 12 подборов + 13 передач + 9 потерь), Стротер (18), К. Браун (15), Ннаджи (5) – старт; Хардвей (14), Б. Браун (8), Валанчюнас (4), Джонс (0)

Лейкерс: Дончич (27 + 11 подборов + 7 передач), Ривз (16 + 7 передач), Джеймс (16 + 8 передач), Смарт (9), Эйтон (0) – старт; Хейс (19), Хатимура (16), Кеннард (8), Ларевия (2), Вандербилт (0)

Сакраменто - Новый Орлеан - 123:133 (30:26, 33:41, 28:38, 32:28)

Сакраменто: Ачиува (29+12 подборов), Вестбрук (19+10 передач), Дерозан (15), Рейно (10), Клиффорд (7) – старт; Монк (18), Юбенкс (15+11 подборов), Плауден (6), Хейс (4), Макдермотт (0), Болдуин (0)

Новый Орлеан: Уильямсон (23 + 9 подборов), Мерфи (21 + 7 подборов), Бэй (20), Джонс (12), Мисси (7 + 4 блок-шота) – старт; Макгауэнс (14), Фирс (13+6 передач), Квин (12+9 подборов), Маткович (9+9 подборов), Пиви (2)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Милан готовят новое соглашение для португальского вингера Милан готовят новое соглашение для португальского вингера
Олимпийский чемпион проведёт первый бой в Лесниках Олимпийский чемпион проведёт первый бой в Лесниках
НХЛ: Питтсбург проиграл Баффало, Коламбус победил Флориду НХЛ: Питтсбург проиграл Баффало, Коламбус победил Флориду
Гризманн близок к переходу в МЛС Гризманн близок к переходу в МЛС

Видео

ТОП-5 моментов НБА: впечатляющий блок-шот Шампаньи
ТОП-5 моментов НБА: впечатляющий блок-шот Шампаньи

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Кубок мира возвращается после Олимпиады-2026 этапом в Контиолахти
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки в Контиолахти
просмотров
Футбол сегодня: матчи Ливерпуля, Реала, ПСЖ и Наполи
просмотров
УПЛ: Александрии присудили техническое поражение в матче с Оболонью
просмотров
Лига чемпионов: УЕФА утвердил расписание матчей 1/8 финала
просмотров

Последние новости

Европа10:39
Милан готовят новое соглашение для португальского вингера
Бокс10:06
Олимпийский чемпион проведёт первый бой в Лесниках
НХЛ09:36
НХЛ: Питтсбург проиграл Баффало, Коламбус победил Флориду
НБА09:00
НБА: Денвер обыграл Лейкерс, Сан-Антонио победил Детройт
Европа08:33
Гризманн близок к переходу в МЛС
Европа08:02
Эду отстранили от работы в Ноттингем Форест
Европа07:36
Тоттенхэм проиграл Кристал Пэлас и довёл серию без побед до более чем 10 матчей
Европа07:11
Футбол сегодня: матчи Ливерпуля, Реала, ПСЖ и Наполи
Вчера, 22:59
Другое22:59
Украинская пара выборола бронзу ЧМ-2026
Биатлон21:58
Определилась обладательница малого Хрустального глобуса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK