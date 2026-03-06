Милан готовят новое соглашение для португальского вингера

Леау может остаться ещё на два сезона.

Милан рассматривает продление контракта с Рафаэлем Леау.

По информации La Gazzetta dello Sport, россонери связались с представителями игрока по поводу нового соглашения.

Действующее соглашение португальского вингера с итальянским клубом рассчитано до 2028 года, однако клуб намерен продлить его до 2030 года.

В новом контракте игрок ожидает повышение зарплаты. Отметим, что сейчас он зарабатывает около 5,5 млн евро за сезон.

К слову, Гризманн близок к переходу в клуб из МЛС уже в этом месяце.

