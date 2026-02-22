Милан неожиданно уступил Парме

Команда Массимилиано Аллегри потерпела второе поражение в чемпионате Италии. На домашней арене Милан минимально проиграл Парме.

"Россонери" владели инициативой на протяжении всего поединка. За 90 минут подопечные Аллегри нанесли 25 ударов в направлении ворот. В частности, 6 выстрелов полетели в створ ворот.

Впрочем, на линии "крестоносцев" уверенно действовал Корви. Когда же представился случай, Парма забила единственный в поединке мяч. Это Тройло на 80-й минуте забил после углового. Гол был зафиксирован после вмешательства VAR.

С поражением в пассиве "россонери" отпустили миланский Интер в чемпионской гонке. "Нерадзурри" имеют в активе 64 очка. Милан остался вторым, но набрал всего 54 пункта.

Статистика матча Милан – Парма 26-го тура чемпионата Италии

Милан – Парма – 0:1

Гол: Тройло, 80

Ожидаемые голы (xG): 1.33 - 0.45

Владение мячом: 66 % - 34 %

Удары: 25 - 9

Удары в створ: 6 - 3

Угловые: 5 - 2

Фолы: 13 - 10

