Дженоа - Торино 3:0: обзор матча и результат игры 22.02.2026

Генуэзская команда весь второй тайм провела в большинстве.
Сегодня, 15:50       Автор: Игорь Мищук
Дженоа разгромила Торино / Getty Images
Дженоа разгромила Торино / Getty Images

В воскресенье, 22 февраля, Дженоа встречалась на своем поле с Торино в матче 26-го тура итальянской Серии А.

Подопечные Даниэле Де Росси сумели одолеть своего соседа по турнирной таблице, одержав разгромную победу со счетом 3:0.

Читай также: Интер избежал потери очков в матче с аутсайдером Серии А

Дженоа по итогам первого тайма обеспечила себе преимущество в два мяча благодаря результативным ударам Брука Нортона-Каффи и Калеба Экубана. А перед самым перерывом Эмирхан Илхан оставил Торино в меньшинстве, заработав прямую красную карточку.

Во второй половине встречи генуэзцам удалось воспользоваться численным преимуществом только ближе к концу поединка, когда на 83-й минуте третий мяч "россоблу" себе в актив записал вышедший на замену Жуниор Мессиас.

Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский вышел на матч в стартовом составе и был заменен на 85-й минуте уже при разгромном счете в пользу своей команды.

Дженоа с 27 очками занимает на данный момент 14-е место в турнирной таблице Серии А. Торино с таким же количеством набранных баллов расположился строчкой ниже.

Статистика матча Дженоа - Торино 26-го тура чемпионата Италии

Дженоа - Торино 3:0

Голы: Нортон-Каффи, 21, Экубан, 40, Мессиас, 83

Ожидаемые голы (xG): 1.81 - 0.58
Владение мячом: 62% - 38%
Удары: 16 - 7
Удары в створ: 5 - 3
Угловые: 1 - 3
Фолы: 9 - 14

Дженоа: Бейлоу, Маркандалли, Эстигор, Васкес, Нортон-Каффи (Сабелли, 71), Фрэндруп, Малиновский (Онана, 85), Бальданци (Аморим, 65), Эллертсон, Экубан (Мессиас, 65), Коломбо (Эхатор, 65).

Торино: Палеари, Марипан (Исмаили, 46), Коко, Эбосс (Прати, 46), Лазаро, Илхан, Гинейтис, Обрадор (Педерсен, 83), Влашич, Симеоне (Нджие, 68), Куленович (Сапата, 60).

Предупреждение: Симеоне.

Удаление: Илхан, 45+2.

