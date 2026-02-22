iSport.ua
Колос - Полесье 0:2: обзор матча и результат игры 22.02.2026

Житомиряне с голами Гуцуляка и новичка Краснопира переиграли коваливцев.
Сегодня, 15:15       Автор: Игорь Мищук
Полесье обыграло Колос / ФК Полесье
Полесье обыграло Колос / ФК Полесье

В воскресенье, 22 февраля, Колос принимал на своем поле Полесье в рамках 17-го тура украинской Премьер-лиги.

Житомирская команда успешно справилась с середняком чемпионата, одержав победу со счетом 2:0.

Читай также: Металлист 1925 расписал ничью с Кривбассом

Полесье повело в противостоянии на 25-й минуте усилиями Алексея Гуцуляка, который на дальней стойке замкнул подачу в штрафную с левого фланга и скидку от Николая Гайдучика.

Свое преимущество гости удвоили на 68-й минуте благодаря дебютному голу Игоря Краснопира, который тремя минутами ранее вышел на замену. После разрезной передачи от того же Гуцуляка зимний новичок житомирян выскочил на ворота и успешно переиграл голкипера.

Доигрывало матч Полесье вдесятером после того, как под занавес встречи с поля был удален Сергей Чоботенко за второе предупреждение.

Набрав 33 очка, Полесье занимает на данный момент третье место в турнирной таблице УПЛ. Колос с 25 баллами идет на седьмой строчке.

Статистика матча Колос - Полесье 17-го тура чемпионата Украины

Колос - Полесье 0:2

Голы: Гуцуляк, 25, Краснопир, 68

Владение мячом: 51% - 49%
Удары: 10 - 9
Удары в створ: 3 - 4
Угловые: 3 - 3
Фолы: 10 - 13

Колос: Пахолюк - Понедельник, Козик, Бондаренко, Цуриков - Гагнидзе, Демченко, Денисенко (Тахири, 74) - Кане (Алефиренко, 63), Климчук (Безручук 82), Салабай (Гусол, 82).

Полесье: Волынец - Михайличенко, Чоботенко, Сарапий, Крушинский (Майсурадзе, 88) - Эмерллаху (Брагару, 65), Бабенко (Красничи, 81), Андриевский - Гуцуляк, Гайдучик (Краснопир, 65), Назаренко (Шепелев, 88)

Предупреждения: Салабай - Чоботенко, Волынец.

Удаление: Чоботенко, 89 (второе предупреждение).

