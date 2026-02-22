iSport.ua
Гарсия рассказал, почему не удалось нокаутировать Барриоса

Новый чемпион высказался о проблемах, которые возникли по ходу боя.
Сегодня, 14:29       Автор: Игорь Мищук
Гарсия одолел Барриоса / Getty Images
Гарсия одолел Барриоса / Getty Images

Новый чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе Райан Гарсия прокомментировал свою победу над Марио Барриосом.

Американский боксер отметил, что рассчитывал завершить поединок досрочно, однако получил травму руки.

"Я чувствую себя отлично. Посвящаю эту победу своему папе. Это было именно то, что я хотел продемонстрировать: весь мой арсенал. Я должен был оформить нокаут, но травмировал правую руку.

Мы устроили чертовски хорошее шоу. Я показал свои любительские навыки. Я могу двигаться и боксировать. Я неоднократно потрясал его. Он жесткий с*кин сын.

В начале моей карьеры все нокауты я оформлял правой рукой. Я травмировал ее в шестом или седьмом раунде. Помимо этого, все прошло хорошо", - приводит слова Гарсии BoxingScene.

