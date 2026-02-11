Олимпиада-2026: расписание и результаты матчей хоккейного турнира
В итальянских Милане-Кортине в период с 6 по 22 февраля пройдут 25-е зимние Олимпийские игры, в рамках которых состоится розыгрыш медалей в хоккее с шайбой.
В мужском турнире примут участие 12 сборных, а впервые с 2014 года на олимпийском турнире выступят игроки НХЛ.
Участники хоккейного турнира Олимпиады-2026:
- Группа А: Канада, Чехия, Швейцария, Франция
- Группа B: Финляндия, Швеция, Словакия, Италия
- Группа С: США, Германия, Латвия, Дания
Первые матчи состоятся 11 февраля, а матч за золотую медаль - в последний день Игр, 22 февраля.
ISPORT представляет расписание и результаты матчей по хоккею с шайбой среди мужских команд на ОИ-2026.
Формат
На предварительном этапе 12 сборных распределены на три группы по четыре команды в каждой. В плей-офф сыграют все команды, однако три победителя групп и лучшая по дополнительным показателям сборная, из числа занявших вторые места, попадают в четвертьфинал напрямую, а остальным для этого предстоит провести дополнительные стыковые матчи.
Расписание и результаты матчей
Групповой этап
Среда, 11 февраля
- 17:40 Словакия - Финляндия
- 22:10 Швеция - Италия
Четверг, 12 февраля
- 13:10 Швейцария - Франция
- 17:40 Чехия - Канада
- 22:10 Латвия - США
- 22:10 Германия - Дания
Пятница, 13 февраля
- 13:10 Италия - Словакия
- 13:10 Финляндия - Швеция
- 17:40 Франция - Чехия
- 22:10 Канада - Швейцария
Суббота, 14 февраля
- 13:10 Германия - Латвия
- 13:10 Швеция - Словакия
- 17:40 Финляндия - Италия
- 22:10 США - Дания
Воскресенье, 15 февраля
- 13:10 Швейцария - Чехия
- 17:40 Канада - Франция
- 20:10 Дания - Латвия
- 22:10 США - Германия
Плей-офф
Квалификационный раунд
Вторник, 17 февраля
Четвертьфиналы
Среда, 18 февраля
Полуфиналы
Пятница, 20 февраля
Матч за третье место
Суббота, 21 февраля
Финал
Воскресенье, 22 февраля
