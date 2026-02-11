iSport.ua
Олимпиада-2026: расписание и результаты матчей хоккейного турнира

ISPORT.ua представляет расписание и результаты матчей по хоккею с шайбой среди мужских команд на ОИ-2026.
Сегодня, 11:40
Олимпиада-2026: Расписание и результаты матчей хоккейного турнира / Getty Images
Олимпиада-2026: Расписание и результаты матчей хоккейного турнира / Getty Images

В итальянских Милане-Кортине в период с 6 по 22 февраля пройдут 25-е зимние Олимпийские игры, в рамках которых состоится розыгрыш медалей в хоккее с шайбой.

В мужском турнире примут участие 12 сборных, а впервые с 2014 года на олимпийском турнире выступят игроки НХЛ.

Участники хоккейного турнира Олимпиады-2026:

  • Группа А: Канада, Чехия, Швейцария, Франция
  • Группа B: Финляндия, Швеция, Словакия, Италия
  • Группа С: США, Германия, Латвия, Дания

Первые матчи состоятся 11 февраля, а матч за золотую медаль - в последний день Игр, 22 февраля.

ISPORT представляет расписание и результаты матчей по хоккею с шайбой среди мужских команд на ОИ-2026.

Формат

На предварительном этапе 12 сборных распределены на три группы по четыре команды в каждой. В плей-офф сыграют все команды, однако три победителя групп и лучшая по дополнительным показателям сборная, из числа занявших вторые места, попадают в четвертьфинал напрямую, а остальным для этого предстоит провести дополнительные стыковые матчи.

Расписание и результаты матчей

Групповой этап

Среда, 11 февраля

  • 17:40 Словакия - Финляндия
  • 22:10 Швеция - Италия

Четверг, 12 февраля

  • 13:10 Швейцария - Франция
  • 17:40 Чехия - Канада
  • 22:10 Латвия - США
  • 22:10 Германия - Дания

Пятница, 13 февраля

  • 13:10 Италия - Словакия
  • 13:10 Финляндия - Швеция
  • 17:40 Франция - Чехия
  • 22:10 Канада - Швейцария

Суббота, 14 февраля

  • 13:10 Германия - Латвия
  • 13:10 Швеция - Словакия
  • 17:40 Финляндия - Италия
  • 22:10 США - Дания

Воскресенье, 15 февраля

  • 13:10 Швейцария - Чехия
  • 17:40 Канада - Франция
  • 20:10 Дания - Латвия
  • 22:10 США - Германия

Плей-офф

Квалификационный раунд

Вторник, 17 февраля

Четвертьфиналы

Среда, 18 февраля

Полуфиналы

Пятница, 20 февраля

Матч за третье место

Суббота, 21 февраля

Финал

Воскресенье, 22 февраля

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться с медальным зачетом Олимпиады-2026.

