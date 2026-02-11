Олимпиада-2026: расписание и результаты матчей хоккейного турнира

ISPORT.ua представляет расписание и результаты матчей по хоккею с шайбой среди мужских команд на ОИ-2026.

В итальянских Милане-Кортине в период с 6 по 22 февраля пройдут 25-е зимние Олимпийские игры, в рамках которых состоится розыгрыш медалей в хоккее с шайбой.

В мужском турнире примут участие 12 сборных, а впервые с 2014 года на олимпийском турнире выступят игроки НХЛ.

Участники хоккейного турнира Олимпиады-2026:

Группа А : Канада, Чехия, Швейцария, Франция

: Канада, Чехия, Швейцария, Франция Группа B : Финляндия, Швеция, Словакия, Италия

: Финляндия, Швеция, Словакия, Италия Группа С: США, Германия, Латвия, Дания

Первые матчи состоятся 11 февраля, а матч за золотую медаль - в последний день Игр, 22 февраля.

Формат

На предварительном этапе 12 сборных распределены на три группы по четыре команды в каждой. В плей-офф сыграют все команды, однако три победителя групп и лучшая по дополнительным показателям сборная, из числа занявших вторые места, попадают в четвертьфинал напрямую, а остальным для этого предстоит провести дополнительные стыковые матчи.

Расписание и результаты матчей

Групповой этап

Среда, 11 февраля

17:40 Словакия - Финляндия

22:10 Швеция - Италия

Четверг, 12 февраля

13:10 Швейцария - Франция

17:40 Чехия - Канада

22:10 Латвия - США

22:10 Германия - Дания

Пятница, 13 февраля

13:10 Италия - Словакия

13:10 Финляндия - Швеция

17:40 Франция - Чехия

22:10 Канада - Швейцария

Суббота, 14 февраля

13:10 Германия - Латвия

13:10 Швеция - Словакия

17:40 Финляндия - Италия

22:10 США - Дания

Воскресенье, 15 февраля

13:10 Швейцария - Чехия

17:40 Канада - Франция

20:10 Дания - Латвия

22:10 США - Германия

Плей-офф

Квалификационный раунд

Вторник, 17 февраля

Четвертьфиналы

Среда, 18 февраля

Полуфиналы

Пятница, 20 февраля

Матч за третье место

Суббота, 21 февраля

Финал

Воскресенье, 22 февраля

