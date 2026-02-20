Сборная Канады на последней минуте полуфинала Олимпиады дожала Финляндию

На Олимпийских играх завершился первый полуфинал хоккейного турнира среди мужчин. Канада оформила волевую победу над сборной Финляндии.

Суоми повела к концу первого периода. Это Рантанен бросил в девятку после выигранного вбрасывания в большинстве. А на старте второй 20-минутки Хаула реализовал выход 1 в 0, когда финская команда была в меньшинстве.

Во втором периоде сборная Канады начала камбэк. Для начала Райнхарт удачно подставил клюшку под передачу партнера. А в середине финальной 20-минутки Теодор мощным броском сравнял счет.

Время ишло и овертайм уже казался неотвратимым. Но на последней минуте Маккиннон сумел прошить Сауроса с острого угла. Повтор подтвердил взятие ворот, поэтому за "золото" сразятся канадцы.

Олимпийские игры. Милан, Италия

Хоккей, мужчины, 1/2 финала

Канада – Финляндия – 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

0:1 - 17" Рантанен (Ахо)

0:2 - 23" Хаула (Армиа)

1:2 - 35" Райнхарт (Макар, Макдэвид)

2:2 - 51" Теодор (Сенхайм, Уилсон)

3:2 - 60" Маккиннон (Макдэвид, Селебрини)

