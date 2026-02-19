Женская сборная США выиграла хоккейный турнир Олимпийских игр

В финале Олимпиады-2026 женская сборная США дожала Канаду в овертайме. После трех периодов счет был равным (1:1).

Канадки открыли счет на старте второй 20-минутки. Шайбу забросила О'Нил с передач Стейси и Фаст. "Кленовые листья" в то время еще и находились в меньшинстве.

Американские хоккеистки отыгрались под занавес третьего периода. Точным броском отличилась Найт. А в дополнительной 20-минутке американка Келлер обыграла защитницу и реализовала выход 1 в 0.

США в третий раз стали олимпийскими чемпионками. Сборной Канады достались серебряные награды. Ранее бронзовые медали в поединке за 3-е место завоевала Швейцария.

Олимпийские игры. Милан, Италия

Хоккей, женщины, финал

США – Канада – 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

0:1 - 21" О'Нил

1:1 - 58" Найт

2:1 - 65" Келлер

