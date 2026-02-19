Нин с рекордом завоевал "золото" Олимпиады-2026

Представитель Китая в конькобежном спорте Нин Чжунъянь выиграл золотую награду Олимпийских игр. Он триумфовал в 1500-метровке.

Победитель преодолел дистанцию ​​за 1:41,98 минуты. Нин установил олимпийский рекорд. На финише он опередил американца Джордана Штольца и нидерландского конькобежца Кьелда Нойса.

Для Нина эта медаль стала третьей на Играх-2026. Ранее китаец завоевал "бронзу" в командных состязаниях. Также он стал третьим на 1000-метровке.

Олимпийские игры. Милан, Италия

Конькобежный спорт, мужчины, 1500 м

1. Нин Чжунъянь 1:41,98 минуты

2. Джордан Штольц +0,77

3. Кьелд Нойс +0,84

