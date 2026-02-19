iSport.ua
"Очень хотел бы получить шанс": Итаума заявил о желании подраться с Усиком

Британец оценил возможность поединка с украинским чемпионом.
Сегодня, 19:35       Автор: Игорь Мищук
Мозес Итаума / Getty Images
Мозес Итаума / Getty Images

Британский проспект супертяжелого дивизиона Мозес Итаума высказался о вероятности боя против чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF Александра Усика.

Боксер отметил, что хотел бы получить такую возможность, но не считает себя приоритетом для украинца.

Читай также: WBC принял официальное решение по поводу боя Усика с Кабайелом

"Я очень хотел бы получить шанс. У него нет нужды биться со мной, зачем Усику биться со мной?

Очевидно, что у него есть другие люди в повестке дня. У него есть целый список людей, которые, я думаю, стоят передо мной. Как, например, Фабио Уордли, Агит Кабайел. Эти ребята, я думаю, заслуживают возможности сразиться за титул чемпиона мира.

Очевидно, если бы мне представилась такая возможность, я бы, конечно, с удовольствием ею воспользовался", - приводит слова Итаумы Sky Sports.

Ранее промоутер рассказал о состоянии Итаумы после травмы.

