"Очень хотел бы получить шанс": Итаума заявил о желании подраться с Усиком

Британский проспект супертяжелого дивизиона Мозес Итаума высказался о вероятности боя против чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF Александра Усика.

Боксер отметил, что хотел бы получить такую возможность, но не считает себя приоритетом для украинца.

"Я очень хотел бы получить шанс. У него нет нужды биться со мной, зачем Усику биться со мной?

Очевидно, что у него есть другие люди в повестке дня. У него есть целый список людей, которые, я думаю, стоят передо мной. Как, например, Фабио Уордли, Агит Кабайел. Эти ребята, я думаю, заслуживают возможности сразиться за титул чемпиона мира.

Очевидно, если бы мне представилась такая возможность, я бы, конечно, с удовольствием ею воспользовался", - приводит слова Итаумы Sky Sports.

Ранее промоутер рассказал о состоянии Итаумы после травмы.

