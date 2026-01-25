Промоутер рассказал о состоянии Итаумы после травмы

Фрэнк Уоррен, промоутер проспекта супертяжелого дивизиона Мозеса Итаумы, высказался о его травме, из-за которой пришлось перенести бой против Джермейна Франклина.

Представитель британского боксера отметил, что с его подопечным все хорошо, а поединок против американца должен состояться в конце марта.

"С Итаумой все в порядке. У него был разрыв бицепса. Он, очевидно, не мог драться. Кажется, я уже упоминал об этом раньше.

Вместо того чтобы пытаться найти другой бой, мы просто перенесли шоу. Телекомпании и бойцы были не очень рады. Большинство из них отказалось от Рождества ради тренировок. Но мы позаботимся о них. Мы перенесли его на 28 марта на арену Co-op Live", - сказал Уоррен в комментарии iFL TV.

Напомним, что изначально бой Итаумы и Франклина должен был состояться 24 января, однако из-за травмы британца, полученной в тренировочном лагере, поединок пришлось отложить.

Ранее промоутер оценил готовность Итаумы к возможному бою против лидера дивизиона Александра Усика.

