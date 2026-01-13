Мозес Итаума получил травму. Поединок с Франклином перенесен

Бой пройдет через два месяца.

В социальной сети X компания Queensberry Promotions Фрэнка Уоррена заявила, что бой Мозеса Итаумы против Джермейна Франклина перенесён из-за травмы Мозеса.

Поединок должен был состояться 24 января, однако из-за травмы Итаумы, полученной во время тренировочного лагеря, теперь бой состоится 28 марта - также в Манчестере, на арене Co-op Live.

Напомним, что у Мозеса продолжается серия из девяти поединков подряд, которые он завершил досрочно в первых двух раундах.

Тем временем его будущий соперник, американец Джермейн Франклин, имеет серию из трёх побед.

Отметим, что накануне портал ESPN опубликовал обновлённый рейтинг супертяжеловесов. На каком месте находятся Александр Усик и Мозес Итаума, можно узнать здесь.

