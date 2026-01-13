iSport.ua
Русский Українська

Мозес Итаума получил травму. Поединок с Франклином перенесен

Бой пройдет через два месяца.
Сегодня, 13:30       Автор: Валентина Чорноштан
Мозес Итаума и Джермейн Франклин / Getty Images
Мозес Итаума и Джермейн Франклин / Getty Images

В социальной сети X компания Queensberry Promotions Фрэнка Уоррена заявила, что бой Мозеса Итаумы против Джермейна Франклина перенесён из-за травмы Мозеса.

Поединок должен был состояться 24 января, однако из-за травмы Итаумы, полученной во время тренировочного лагеря, теперь бой состоится 28 марта - также в Манчестере, на арене Co-op Live.

Напомним, что у Мозеса продолжается серия из девяти поединков подряд, которые он завершил досрочно в первых двух раундах.

Тем временем его будущий соперник, американец Джермейн Франклин, имеет серию из трёх побед.

Отметим, что накануне портал ESPN опубликовал обновлённый рейтинг супертяжеловесов. На каком месте находятся Александр Усик и Мозес Итаума, можно узнать здесь.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мозес Итаума

Статьи по теме

Промоутер рассказал, когда Итаума выйдет на титульный бой Промоутер рассказал, когда Итаума выйдет на титульный бой
Фрэнк Уоррен оценил готовность Итаумы к возможному бою с Усиком Фрэнк Уоррен оценил готовность Итаумы к возможному бою с Усиком
"Не вижу причин": Итаума усомнился в желании Усика драться с ним "Не вижу причин": Итаума усомнился в желании Усика драться с ним
Итаума объяснил, почему отказался от финального элиминатора за право драться с Усиком Итаума объяснил, почему отказался от финального элиминатора за право драться с Усиком

Видео

Голевой фестиваль в видеообзоре Эль Класико Барселона - Реал
Голевой фестиваль в видеообзоре Эль Класико Барселона - Реал

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" в марте сыграют в плей-офф квалификации ЧМ-2026
просмотров
Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете, Эльвира Эберг выиграла пасьют в Оберхофе
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Оберхофе
просмотров
Футбол сегодня: Ньюкасл встретится с Манчестер Сити, Рома проведёт матч с Торино
просмотров

Последние новости

Украина16:28
Лидеры Полесья не поедут с командой на сборы
Европа15:33
Барселона удалила все посты о трансфере Канселу
Европа15:17
Алонсо не исключает новую работу уже в этом сезоне
Украина15:02
GGBET — новый титульный партнер Федерации баскетбола Украины
НБА14:49
Дончич получил повреждение паха. Он может пропустить следующий матч
Европа14:47
Канселу официально вернулся в Барселону
Европа14:31
Рома договорилась с Астон Виллой по Малена, слово за игроком
Теннис14:30
Ястремская в первом же круге вылетела с турнира в Аделаиде
Формула 114:22
Альпин покинул один из пилотов
Европа14:01
Спортивный директор Барселоны отреагировал на уход Хаби Алонсо из Реала
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK