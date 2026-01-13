iSport.ua
Русский Українська

ESPN опубликовал обновлённый рейтинг супертяжей

Джошуа возвращается в топ, Руис выпал из списка, на каком месте Усик?
Сегодня, 10:51       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Американское издание ESPN опубликовало обновлённый рейтинг лучших боксёров в супертяжёлом весе в мире.

Издание отмечает, что рейтинги будут меняться в зависимости от последних результатов и выступлений. Также бойцы, которые не соревновались в течение последних 12 месяцев и не имеют запланированного боя, будут исключены из рейтинга, пока не примут участие в новом поединке.

  1. Александр Усик
  2. Тайсон Фьюри
  3. Даниэль Дюбуа
  4. Фабио Уордли
  5. Джозеф Паркер
  6. Энтони Джошуа
  7. Агит Кабайел
  8. Филип Хргович
  9. Мозес Итаума
  10. Чжан Чжилэй

Добавим, что Энтони Джошуа вернулся в рейтинг после того, как нокаутировал американского блогера Джейка Пола. Однако в списке находится Тайсон Фьюри, который накануне объявил о своём возвращении на ринг, хотя до этого не выступал больше года. А вот 36-летний мексиканец Энди Руис был исключён из-за неактивности.

К слову, экс-временный чемпион WBC проведёт бой за титул с 30-летним американцем.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Спортивный директор Барселоны отреагировал на уход Хаби Алонсо из Реала Спортивный директор Барселоны отреагировал на уход Хаби Алонсо из Реала
Мозес Итаума получил травму. Поединок с Франклином перенесен Мозес Итаума получил травму. Поединок с Франклином перенесен
Конфликт Евролиги и НБА обостряется из-за европейского проекта Конфликт Евролиги и НБА обостряется из-за европейского проекта
Ювентус хочет подписать воспитанника Барселоны Ювентус хочет подписать воспитанника Барселоны

Видео

Голевой фестиваль в видеообзоре Эль Класико Барселона - Реал
Голевой фестиваль в видеообзоре Эль Класико Барселона - Реал

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" в марте сыграют в плей-офф квалификации ЧМ-2026
просмотров
Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете, Эльвира Эберг выиграла пасьют в Оберхофе
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Оберхофе
просмотров
Футбол сегодня: Ньюкасл встретится с Манчестер Сити, Рома проведёт матч с Торино
просмотров

Последние новости

Европа14:01
Спортивный директор Барселоны отреагировал на уход Хаби Алонсо из Реала
Бокс13:30
Мозес Итаума получил травму. Поединок с Франклином перенесен
НБА13:03
Конфликт Евролиги и НБА обостряется из-за европейского проекта
Европа12:30
Ювентус хочет подписать воспитанника Барселоны
Теннис12:13
Снигур обыграла Каву. Украинка продолжает борьбу в квалификации AO-2026
Европа11:52
"Нужно больше времени": Гасперини - о состоянии Довбика
Европа11:23
Ключевой защитник Баварии пропустит 3 недели
Бокс10:51
ESPN опубликовал обновлённый рейтинг супертяжей
Теннис10:21
Сачко выиграл в первом раунде отбора на чемпионат Австралии-2026
Европа и мир09:52
Сборная Канады лишилась ключевого форварда перед Олимпиадой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK