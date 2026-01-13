ESPN опубликовал обновлённый рейтинг супертяжей

Американское издание ESPN опубликовало обновлённый рейтинг лучших боксёров в супертяжёлом весе в мире.

Издание отмечает, что рейтинги будут меняться в зависимости от последних результатов и выступлений. Также бойцы, которые не соревновались в течение последних 12 месяцев и не имеют запланированного боя, будут исключены из рейтинга, пока не примут участие в новом поединке.

Александр Усик Тайсон Фьюри Даниэль Дюбуа Фабио Уордли Джозеф Паркер Энтони Джошуа Агит Кабайел Филип Хргович Мозес Итаума Чжан Чжилэй

Добавим, что Энтони Джошуа вернулся в рейтинг после того, как нокаутировал американского блогера Джейка Пола. Однако в списке находится Тайсон Фьюри, который накануне объявил о своём возвращении на ринг, хотя до этого не выступал больше года. А вот 36-летний мексиканец Энди Руис был исключён из-за неактивности.

К слову, экс-временный чемпион WBC проведёт бой за титул с 30-летним американцем.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!