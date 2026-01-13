Райан Гарсия проведёт бой за титул WBC

Бывший временный чемпион мира по версии WBC в лёгком весе Райан Гарсия проведёт следующий бой против действующего чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе Марио Барриоса.

Как сообщает журнал The Ring, бой пройдёт в этом году - 21 февраля в Лас-Вегасе. Отмечается, что поединок станет главным событием шоу от The Ring под названием "Высокие ставки" (англ. High Stakes).

Напомним, что Гарсии 27 лет. Американец мексиканского происхождения дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году, в 2021-м завоевал временный титул WBC в лёгком весе (до 61,2 кг), а с 2023 года выступает в полусреднем весе.

Его предстоящий соперник, 30-летний Марио Барриос, дебютировал как профессионал в 2013 году. В 2019-м он стал чемпионом WBA в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), а в 2024-м — чемпионом WBC в полусреднем весе.

