iSport.ua
Русский Українська

Менеджер Фьюри рассказал, сколько боев тот собирается провести в этом году

Представитель британского экс-чемпиона поделился планами своего подопечного.
Сегодня, 16:33       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Спенсер Браун, менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, рассказал о ближайших планах своего клиента после возобновления карьеры.

По словам представителя британского боксера, он хотел бы провести в этом году три поединка.

Читай также: "Пусть будет третий бой": Отец Фьюри усомнился в победе Усика в первом поединке

"Я всем говорил, что он вернется. Он вернулся, он любит бокс. Он пропустил год, но мы, возможно, нацелены на три боя в этом году. Он хочет провести три поединка. Сейчас он в Таиланде.

Тайсон готов драться с кем угодно. Он бы провел бой против Фабио Уордли, но нужно быть реалистами - он отсутствовал год. Ему нужен бой, чтобы сначала восстановить силы.

Я бы хотел, чтобы его первым поединком после возвращения стал бой в Манчестере, а после этого еще несколько поединков", - приводит слова Брауна talkSPORT.

Ранее менеджер Фьюри объяснил, почему тот не будет драться с временным чемпионом WBC Агитом Кабайелом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри

Статьи по теме

"Пусть будет третий бой": Отец Фьюри усомнился в победе Усика в первом поединке "Пусть будет третий бой": Отец Фьюри усомнился в победе Усика в первом поединке
Уордли готов к бою с Фьюри: Я отправлю его в нокаут Уордли готов к бою с Фьюри: Я отправлю его в нокаут
"Я его пойму": Отец Фьюри усомнился в возможности устроить бой с Джошуа "Я его пойму": Отец Фьюри усомнился в возможности устроить бой с Джошуа
Менеджер Фьюри объяснил, почему тот не будет драться с Кабайелом Менеджер Фьюри объяснил, почему тот не будет драться с Кабайелом

Видео

Голевой фестиваль в видеообзоре Эль Класико Барселона - Реал
Голевой фестиваль в видеообзоре Эль Класико Барселона - Реал

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" в марте сыграют в плей-офф квалификации ЧМ-2026
просмотров
Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете, Эльвира Эберг выиграла пасьют в Оберхофе
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Оберхофе
просмотров
Футбол сегодня: Малиновский против Кальяри, Ливерпуль примет Барнсли
просмотров

Последние новости

Европа17:58
Манчестер Сити рассчитывает на еще один громкий трансфер в январе
Бокс17:50
"Я бы так не позорился": Отец Фьюри раскритиковал бой Усика с Уайлдером
Европа17:28
Сульшер отвернул от себя руководство МЮ своими требованиями
Киберспорт17:09
NaVi снова встретятся с Mouz на квалификации ESL One Birmingham
Европа16:59
Форвард Атлетико может отказать Роме ради возвращения в другой клуб Серии А
Бокс16:33
Менеджер Фьюри рассказал, сколько боев тот собирается провести в этом году
Украина15:59
Полесье объявило о подписании нападающего Карпат
Украина15:35
Украинский баскетболист сменил имидж из-за вопроса полицейского
Украина15:06
Игроки Динамо вышли из зимнего отпуска
Европа15:01
Мбаппе запретил Реалу устраивать коридор почета для Барселоны
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK