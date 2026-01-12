Менеджер Фьюри рассказал, сколько боев тот собирается провести в этом году

Спенсер Браун, менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, рассказал о ближайших планах своего клиента после возобновления карьеры.

По словам представителя британского боксера, он хотел бы провести в этом году три поединка.

"Я всем говорил, что он вернется. Он вернулся, он любит бокс. Он пропустил год, но мы, возможно, нацелены на три боя в этом году. Он хочет провести три поединка. Сейчас он в Таиланде.

Тайсон готов драться с кем угодно. Он бы провел бой против Фабио Уордли, но нужно быть реалистами - он отсутствовал год. Ему нужен бой, чтобы сначала восстановить силы.

Я бы хотел, чтобы его первым поединком после возвращения стал бой в Манчестере, а после этого еще несколько поединков", - приводит слова Брауна talkSPORT.

