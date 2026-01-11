Менеджер Фьюри объяснил, почему тот не будет драться с Кабайелом

Спенсер Браун, менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, заявил, что его клиент не собирается встречаться в ринге с обладателем временного титула WBC Агитом Кабайелом.

По словам функционера, они оба пребывают в одной компании и к тому же являются друзьями.

Читай также: "Тайсон - мой друг, хочу драться с Усиком": Кабайел не заинтересован в поединке с Фьюри

"Во-первых, они оба со мной в одной команде. Во-вторых, они очень хорошие друзья, просто чрезвычайно хорошие друзья. И у Тайсона есть акции в компании Gold Star, так что это было бы очень забавно.

У Тайсона так много денег, что он не знает, что с ними делать. У Агита их тоже хватает, так что, вероятно, этого никогда не произойдет. Я сейчас это исключаю, но в этом бизнесе никогда не знаешь наверняка", - приводит слова Брауна Seconds Out.

Отметим, также менеджер Фьюри заявил, что хотел бы увидеть его третий бой с Александром Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!