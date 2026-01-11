iSport.ua
"Верю, что победит": Менеджер Фьюри хочет увидеть третий бой с Усиком

Представитель британца назвал условие для успешного выступления своего клиента.
Сегодня, 14:52       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Спенсер Браун, менеджер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, хотел бы, чтобы его клиент в третий раз встретился в ринге с обладателем титулов WBC, WBA и IBF Александром Усиком.

Представитель британского боксера считает, что его подопечный сможет победить украинца, если поединок будет организован в Англии.

"Я думаю, что бой с Усиком будет отличным. Я верю, что если Фьюри подерется с ним в Англии, то победит его. Я считаю, что болельщики за спиной Тайсона дадут ему дополнительные 10 процентов.

Я ни с чем не спорю, у людей другое мнение, но я думаю, что Фьюри победил в последнем бою с Усиком. Я разговаривал с менеджером украинца, и он сказал: "Это был невероятно близкий поединок. Возможно, вы забрали его". Это были слова менеджера Усика", - сказал Браун в комментарии Seconds Out.

Ранее Фьюри рассказал, зачем возвращается в ринг.

