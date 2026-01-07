"Дело не в деньгах": Фьюри рассказал, зачем возвращается в ринг

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, почему решил возобновить карьеру после годичного простоя.

Британец заявил, что возвращается в ринг только из-за любви к боксу.

"Я выиграл буквально все. От региональных поясов в Англии до чемпионских титулов мира. Я дважды становился боксером года, дважды по версии журнала The Ring, я владел поясом WBC - абсолютно все. Но для меня нет ничего важнее самого бойцовского ремесла. Я люблю этот боксерский бизнес.

Для меня здесь нет финансовой мотивации. Я заработал огромное состояние. Дело не в деньгах, хотя, конечно, я всегда хочу хороших условий. Но главное - это любовь к боям и спорту. Мне 37, в этом году исполнится 38, я уже старый ублюдок. Но я люблю драться, и у меня нет других интересов - только драться", - заявил Фьюри.

Ранее сообщалось, что Фьюри нацелился на титульный бой после перерыва.

