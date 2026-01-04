iSport.ua
"Я вернулся": Фьюри ошеломил громким заявлением

Годичное "завершение карьеры" британским экс-чемпионом, похоже, подошло к концу.
Сегодня, 13:15       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, год назад объявивший о завершении карьеры, все же решил вернуться в ринг.

Британский боксер у себя в Instagram заявил, что долго был не при делах, но теперь снова собирается заниматься привычной деятельностью.

Читай также: Фьюри выбыл из рейтинга супертяжеловесов от The Ring, первое место занял Уордли

"2026 год - это год возвращения. Долгое время я отсутствовал, но теперь вернулся.

Мне 37 лет, и я все еще дерусь. Нет ничего лучше, чем бить мужчин по лицу и получать за это деньги", - написал Фьюри.

Напомним, что Фьюри в очередной раз заявил о завершении карьеры в январе прошлого года после двух подряд поражений от Александра Усика.

Ранее промоутер Тайсона озвучил условие для его боя против еще одного экс-чемпиона Энтони Джошуа.

