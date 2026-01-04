"Я вернулся": Фьюри ошеломил громким заявлением
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, год назад объявивший о завершении карьеры, все же решил вернуться в ринг.
Британский боксер у себя в Instagram заявил, что долго был не при делах, но теперь снова собирается заниматься привычной деятельностью.
Читай также: Фьюри выбыл из рейтинга супертяжеловесов от The Ring, первое место занял Уордли
"2026 год - это год возвращения. Долгое время я отсутствовал, но теперь вернулся.
Мне 37 лет, и я все еще дерусь. Нет ничего лучше, чем бить мужчин по лицу и получать за это деньги", - написал Фьюри.
Напомним, что Фьюри в очередной раз заявил о завершении карьеры в январе прошлого года после двух подряд поражений от Александра Усика.
Ранее промоутер Тайсона озвучил условие для его боя против еще одного экс-чемпиона Энтони Джошуа.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!