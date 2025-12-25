iSport.ua
Фьюри выбыл из рейтинга супертяжеловесов от The Ring, первое место занял Уордли

"Цыганского короля" исключили из списка из-за неактивности.
Сегодня, 09:59       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Авторитетный журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров супертяжелого веса.

Поясом издания на данный момент владеет украинский чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик.

Читай также: Усик вернулся на вершину рейтинга P4P от The Ring после завершения карьеры лидером

До сих пор лидировавший в рейтинге Тайсон Фьюри, который ранее объявил о завершении карьеры, но снова намекает на возвращение, все же был исключен из списка из-за неактивности. А на первое место в перечне лучших супертяжеловесов поднялся обладатель пояса WBO Фабио Уордли.

Также из рейтинга выпал новозеландский боксер Джозеф Паркер, который провалил тест на наркотики.

Рейтинг супертяжелого веса от The Ring:

Чемпион - Александр Усик

  1. (2). Фабио Уордли
  2. (3). Агит Кабайел
  3. (5). Даниэль Дюбуа
  4. (6). Филип Хргович
  5. (7). Чжан Чжилей
  6. (8). Мартин Баколе
  7. (9). Мозес Итаума
  8. (10). Эфе Аджагба
  9. Ричард Торрес
  10. Мурат Гассиев

Ранее The Ring также опубликовал свой рейтинг P4P в 21 веке.

