Усик вернулся на вершину рейтинга P4P от The Ring после завершения карьеры лидером

Теренс Кроуфорд выбыл из списка лучших, а украинец снова занимает первую строчку.
Сегодня, 07:42
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Авторитетный журнал The Ring представил обновленный рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.

Главное изменение произошло на вершине после объявления о завершении карьеры лидером списка, бывшим абсолютным чемпионом в трех дивизионах Теренсом Кроуфордом.

Читай также: Теренс Кроуфорд объявил о завершении карьеры

Американский боксер выбыл из рейтинга, а на первую строчку вернулся обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик. Соответственно все другие представители списка также поднялись на одну позицию.

Также место в топ-10 получил чемпион мира по версиям WBA и WBO в минимальном весе Оскар Колласо.

Рейтинг P4P от The Ring:

  1. (2). Александр Усик
  2. (3). Наоя Иноуэ
  3. (4). Джесси Родригес
  4. (5). Дмитрий Бивол
  5. (6). Артур Бетербиев
  6. (7). Дзунто Накатани
  7. (8). Шакур Стивенсон
  8. (9). Давид Бенавидес
  9. (10). Девин Хейни
  10. Оскар Колласо

Ранее The Ring также опубликовал свой рейтинг P4P в 21 веке.

