Усик вернулся на вершину рейтинга P4P от The Ring после завершения карьеры лидером
Авторитетный журнал The Ring представил обновленный рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.
Главное изменение произошло на вершине после объявления о завершении карьеры лидером списка, бывшим абсолютным чемпионом в трех дивизионах Теренсом Кроуфордом.
Американский боксер выбыл из рейтинга, а на первую строчку вернулся обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик. Соответственно все другие представители списка также поднялись на одну позицию.
Также место в топ-10 получил чемпион мира по версиям WBA и WBO в минимальном весе Оскар Колласо.
Рейтинг P4P от The Ring:
- (2). Александр Усик
- (3). Наоя Иноуэ
- (4). Джесси Родригес
- (5). Дмитрий Бивол
- (6). Артур Бетербиев
- (7). Дзунто Накатани
- (8). Шакур Стивенсон
- (9). Давид Бенавидес
- (10). Девин Хейни
- Оскар Колласо
📋 The Ring’s latest pound-for-pound rankings:— Ring Magazine (@ringmagazine) December 24, 2025
‼️ Oleksandr Usyk is officially No. 1 following the retirement of Terence Crawford, while Ring strawweight champion Oscar Collazo enters the rankings at No.10.
Who do you think should be higher or lower❓ pic.twitter.com/O9asIo009z
Ранее The Ring также опубликовал свой рейтинг P4P в 21 веке.
