Президент WBC ответил, обяжут ли Усика драться с Кабайелом

Глава боксерской организации высказался о будущем украинского чемпиона.
Сегодня, 17:18       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман рассказал, будет ли санкционирован бой чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика и обладателя временного титула WBC Агита Кабайела.

По словам главы боксерской организации, пока они ждут решения украинского боксера, которому ранее позволили сначала провести добровольную защиту.

Читай также: "Прилагаем все усилия": Временный чемпион WBC хочет получить бой с Усиком

"В супертяжелом весе мы одобрили длительный процесс, который понадобился для определения абсолютного чемпиона мира. На тот момент мы настаивали, чтобы наш чемпион Тайсон Фьюри встретился с Александром Усиком. Мы также одобрили реванш, и именно поэтому WBC одобрил временный чемпионский титул для Кабайела - с намерением дать элитному чемпиону Усику такую ​​возможность.

Усик просил о добровольной защите, его просьба была удовлетворена. Кабайел провел защиту в Германии в начале года, поэтому мы ждем планов Усика, чтобы рассмотреть его добровольную защиту, а затем, возможно, санкционировать бой Кабайела против чемпиона.

Кабайел с этой победой в Германии, став героем в Германии, открывает новые возможности. Поединок Кабайел - Усик теперь тоже большой", - приводит слова Сулеймана Sky Sports.

Ранее был назван потенциальный соперник Усика вместо Деонтея Уайлдера, против которого изначально планировали провести защиту.

