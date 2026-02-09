Президент WBC ответил, обяжут ли Усика драться с Кабайелом

Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман рассказал, будет ли санкционирован бой чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика и обладателя временного титула WBC Агита Кабайела.

По словам главы боксерской организации, пока они ждут решения украинского боксера, которому ранее позволили сначала провести добровольную защиту.

"В супертяжелом весе мы одобрили длительный процесс, который понадобился для определения абсолютного чемпиона мира. На тот момент мы настаивали, чтобы наш чемпион Тайсон Фьюри встретился с Александром Усиком. Мы также одобрили реванш, и именно поэтому WBC одобрил временный чемпионский титул для Кабайела - с намерением дать элитному чемпиону Усику такую ​​возможность.

Усик просил о добровольной защите, его просьба была удовлетворена. Кабайел провел защиту в Германии в начале года, поэтому мы ждем планов Усика, чтобы рассмотреть его добровольную защиту, а затем, возможно, санкционировать бой Кабайела против чемпиона.

Кабайел с этой победой в Германии, став героем в Германии, открывает новые возможности. Поединок Кабайел - Усик теперь тоже большой", - приводит слова Сулеймана Sky Sports.

Ранее был назван потенциальный соперник Усика вместо Деонтея Уайлдера, против которого изначально планировали провести защиту.

