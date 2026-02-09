iSport.ua
Кадиллак представил свою первую ливрею для Формулы-1

Команда провела презентацию во время Супербоула.
Сегодня, 17:15       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

В ночь на 9 февраля Кадиллак наконец показал свою первую ливрею.

Презентация состоялась на Таймс-сквер во время Супербоула, где также показали ролик команды.

Кадиллак решил взять черный и белый цвета, объединив их на подобии того, как выглядел Макларен в начале 2000-х.

"Эта ливрея представляет собой нечто большее, чем просто цветовую схему. Она отражает то, кто мы есть и что привносим в Формулу-1.

Каждая деталь продумана до мелочей: эта ливрея смелая, современная и бесспорно американская, она уважает наследие и точность, определяющую этот вид спорта", - заявил исполнительный директор Кадиллак Дэн Таурисс.

Ранее также сообщалось, что против Кадиллак подали судебный иск.

