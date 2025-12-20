Две команды уже прошли официальные крэш-тесты ФИА

Кадиллак и Альпин проверили свои конструкции.

ФИА сообщила, что две команды прошли официальные крэш-тесты.

Первыми свои шасси на прочность опробовали представители Кадиллак. Конструкции успешно справились с задачами.

Далее свои шасси проверили в Альпин, и также успешно.

Остальные команды пока еще не подготовили свои конструкции, однако в ближайшие дни они присоединятся к Кадиллак и Альпин.

Предсезонные тесты в Барселоне пройдут уже чуть более чем через месяц 26 января 2026 года.

Ранее также Формула-1 отчиталась о существенном росте аудитории в 2025 году.

