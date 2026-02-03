Аутсайдер Серии A назначил тренером экс-хавбека сборной Швеции

Итальянская Пиза определилась с новым наставником команды. С "башнями" будет работать Оскар Хильемарк, сообщает официальный сайт клуба.

Специалист перебрался в Италию из шведского Эльфсборга. Хильемарк работал с "желтыми" с лета 2024 года. В первом сезоне он финишировал с командой на 7-й строчке, а во втором – на 8-й.

Хильемарк-футболист выступал на Апеннинах. Он защищал цвета Палермо и Дженоа. Пиза в данный момент идет на предпоследней строчке в Серии A, отставая от спасительной позиции на 4 пункта.

К слову, итальянская Рома собралась убрать из заявки форварда Артема Довбика.

