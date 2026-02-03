iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Аутсайдер Серии A назначил тренером экс-хавбека сборной Швеции

Новому алленаторе всего 33 года.
Сегодня, 19:27       Автор: Антон Федорцив
Оскар Хильемарк / Getty Images
Оскар Хильемарк / Getty Images

Итальянская Пиза определилась с новым наставником команды. С "башнями" будет работать Оскар Хильемарк, сообщает официальный сайт клуба.

Специалист перебрался в Италию из шведского Эльфсборга. Хильемарк работал с "желтыми" с лета 2024 года. В первом сезоне он финишировал с командой на 7-й строчке, а во втором – на 8-й.

Хильемарк-футболист выступал на Апеннинах. Он защищал цвета Палермо и Дженоа. Пиза в данный момент идет на предпоследней строчке в Серии A, отставая от спасительной позиции на 4 пункта.

К слову, итальянская Рома собралась убрать из заявки форварда Артема Довбика.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Пиза Оскар Хильемарк Эльфсборг

Статьи по теме

Аутсайдер Серии А распрощался с главным тренером Аутсайдер Серии А распрощался с главным тренером
Интер одержал волевую победу над Пизой Интер одержал волевую победу над Пизой
Дженоа с Малиновским разошлась миром с Пизой Дженоа с Малиновским разошлась миром с Пизой
Интер отзовет хавбека из аренды Интер отзовет хавбека из аренды

Видео

НХЛ: Вашингтон обыграл Айлендерс, Нэшвилл перестрелял Сент-Луис
НХЛ: Вашингтон обыграл Айлендерс, Нэшвилл перестрелял Сент-Луис

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате Европы-2026
просмотров
Футбол сегодня: Арсенал и Челси сыграют за выход в финал Кубка лиги
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей первого после зимнего перерыва тура
просмотров

Последние новости

НБА20:56
Мемфис провернул громкий обмен с Ютой
Другие страны20:25
Хамес начал переговоры с четвертьфиналистом МЛС
Украина19:58
Легионер середняка УПЛ исчез из лагеря команды
НБА19:48
Тренер Торонто близок к назначению на Матче всех звезд
Европа19:27
Аутсайдер Серии A назначил тренером экс-хавбека сборной Швеции
Другое19:08
Мудрик угрожал соперникам из Польши во время игры CS2
Европа18:55
Монако продал вундеркинда в Саудовскую Аравию
ЧМ-202618:49
Федерация футбола Румынии сообщила о состоянии здоровья Луческу
Европа18:22
Вингер готов на финансовые уступки ради контракта с Барселоной
Украина18:00
Шахтер проиграл Гросашпаху первый спарринг зимы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK