Аутсайдер Серии А распрощался с главным тренером

Главный тренер Пизы Альберто Джилардино был отправлен в отставку с занимаемой должности.

Аутсайдер Серии А на своем официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с 43-летним итальянским специалистом.

Имя нового наставника команды "нерадзурри" назовут в ближайшее время.

Напомним, что Джилардино возглавил Пизу перед началом нынешнего сезона, сменив на посту тренера Филиппо Индзаги, который вывел команду в Серию А.

Под его руководством Пиза одержала лишь одну победу в нынешнем розыгрыше чемпионата и на данный момент занимает предпоследнее 19-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков в 23 сыгранных матчах.

