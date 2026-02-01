iSport.ua
Аутсайдер Серии А распрощался с главным тренером

Альберто Джилардино покинул пост наставника Пизы.
Сегодня, 11:26
Альберто Джилардино / Getty Images
Альберто Джилардино / Getty Images

Главный тренер Пизы Альберто Джилардино был отправлен в отставку с занимаемой должности.

Аутсайдер Серии А на своем официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с 43-летним итальянским специалистом.

Читай также: Чемпион Европы-2020 перебрался в Серию B

Имя нового наставника команды "нерадзурри" назовут в ближайшее время.

Напомним, что Джилардино возглавил Пизу перед началом нынешнего сезона, сменив на посту тренера Филиппо Индзаги, который вывел команду в Серию А.

Под его руководством Пиза одержала лишь одну победу в нынешнем розыгрыше чемпионата и на данный момент занимает предпоследнее 19-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков в 23 сыгранных матчах.

Альберто Джилардино Пиза

