Мандзин завершил в топ-20 последний спринт сезона

Украина лишилась пятой квоты на следующий сезон.
Сегодня, 19:45       Автор: Андрей Безуглый
Виталий Мандзин / Getty Images
В норвежском Холменколлене прошел последний мужской спринт сезона Кубка мира по биатлону.

На гонку сборная Украины выставила лишь трех спортсменов: Виталия Мандзина, Богдана Цимбала и Богдана Борковского. Пидручный пропускал из-за состояния здоровья.

Мандзин сделал один промах на первой стрельбе, что однако не помешало ему в остальной гонке. К финишу украинец пришел 17-м и отобрался в преследование.

Борковскому и Цимбалу не удалось зацепиться за зачетную зону, они финишировали 73-м и 88-м соответственно. Победителем спринта стал Штурла Легрейд.

По итогам сезона сборная Украина вылетела из топ-10 Кубка мира и потеряла пятую квоту на следующий сезон.

Кубок мира. Холменколлен. Спринт

  1. Штурла Легрейд (Норвегия, 1+0) 25:21,4
  2. Эмильен Жаклен (Франция, 0+1) +3,9
  3. Эрик Перро (Франция, 0+1) +4,6


...

17. Виталий Мандзин (Украина, 1+0) +1:19,7
73. Богдан Борковский (Украина, 2+1) +3:05,0
88. Богдан Цимбал (Украина, 1+1) +3:54,1

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


