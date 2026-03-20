Мандзин завершил в топ-20 последний спринт сезона
В норвежском Холменколлене прошел последний мужской спринт сезона Кубка мира по биатлону.
На гонку сборная Украины выставила лишь трех спортсменов: Виталия Мандзина, Богдана Цимбала и Богдана Борковского. Пидручный пропускал из-за состояния здоровья.
Мандзин сделал один промах на первой стрельбе, что однако не помешало ему в остальной гонке. К финишу украинец пришел 17-м и отобрался в преследование.
Борковскому и Цимбалу не удалось зацепиться за зачетную зону, они финишировали 73-м и 88-м соответственно. Победителем спринта стал Штурла Легрейд.
По итогам сезона сборная Украина вылетела из топ-10 Кубка мира и потеряла пятую квоту на следующий сезон.
Кубок мира. Холменколлен. Спринт
- Штурла Легрейд (Норвегия, 1+0) 25:21,4
- Эмильен Жаклен (Франция, 0+1) +3,9
- Эрик Перро (Франция, 0+1) +4,6
...
17. Виталий Мандзин (Украина, 1+0) +1:19,7
73. Богдан Борковский (Украина, 2+1) +3:05,0
88. Богдан Цимбал (Украина, 1+1) +3:54,1
