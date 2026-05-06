Вингер ПСЖ установил новый рекорд Лиги чемпионов

Хвича Кварацхелия отметился в седьмом матче подряд.
Вчера, 22:49       Автор: Андрей Безуглый
Хвича Кварацхелия / Getty Images

Вингер ПСЖ Хвича Кварацхелия установил новый рекорд в Лиге чемпионов.

Напомним, что сейчас Бавария принимает ПСЖ дома в рамках ответного полуфинального матча.

Уже на третьей минуте матча Усман Дембеле открыл счет после передачи грузинского футболиста.

Таким образом Хвича Кварацхелия стал первым футболистом в истории Лиги чемпионов, который набирал результативные действия в семи матчах плей-офф подряд.

Свою серию грузин начал с гола в ворота Монако 25 февраля и с тех пор забил семь голов и сделал три ассиста.

Напомним, что накануне в финал Лиги чемпионов пробился Арсенал.

