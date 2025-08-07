Золотой мяч-2025 получил полный список номинантов
Журнал France Football раскрыл список номинантов на Золотой мяч-2025. За главную индивидуальную награду в мире футбола сразятся 30 исполнителей.
Фактически треть претендентов делегировал французский Пари Сен-Жермен. Из рядов триумфатора Лиги чемпионов на Золотой мяч выдвинули 9 футболистов во главе с нападающим Усманом Дембеле.
Список претендентов на Золотой мяч-2025:
- Усман Дембеле (ПСЖ)
- Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ)
- Джуд Беллингем (Реал)
- Дезире Дуэ (ПСЖ)
- Дензел Дюмфрис (Интер)
- Серу Гирасси (Боруссия Д)
- Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- Виктор Декереш (Арсенал)
- Ашраф Хакими (ПСЖ)
- Харри Кейн (Бавария)
- Хвича Кварацхелия (ПСЖ)
- Роберт Левандовски (Барселона)
- Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль)
- Лаутаро Мартинес (Интер)
- Скотт Мактоминей (Наполи)
- Килиан Мбаппе (Реал)
- Нуну Мендеш (ПСЖ)
- Жуан Невеш (ПСЖ)
- Педри (Барселона)
- Коул Палмер (Челси)
- Майкл Олисе (Бавария)
- Рафинья (Барселона)
- Деклан Райс (Арсенал)
- Фабиан Руис (ПСЖ)
- Вирджил ван Дейк (Ливерпуль)
- Винисиус Жуниор (Реал)
- Витинья (ПСЖ)
- Ламин Ямаль (Барселона)
Here are the 2025 Ballon d'Or nominees!#ballondor pic.twitter.com/tehmbU4R0j— Ballon d'Or (@ballondor) August 7, 2025
В этом году Золотой мяч будет вручен 22 сентября. Традиционно церемония пройдет в парижском театре Шатле. В прошлом году приз достался хавбеку английского Манчестер Сити и сборной Испании Родри.
К слову, американский Лос-Анджелес побил трансферный рекорд подписанием Сон Хын Мина.
