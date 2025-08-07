iSport.ua
Золотой мяч-2025 получил полный список номинантов

Организатор премии объявил список претендентов на приз.
Сегодня, 17:45       Автор: Антон Федорцив
Усман Дембеле (в центре) / Getty Images

Журнал France Football раскрыл список номинантов на Золотой мяч-2025. За главную индивидуальную награду в мире футбола сразятся 30 исполнителей.

Фактически треть претендентов делегировал французский Пари Сен-Жермен. Из рядов триумфатора Лиги чемпионов на Золотой мяч выдвинули 9 футболистов во главе с нападающим Усманом Дембеле.

Список претендентов на Золотой мяч-2025:

  • Усман Дембеле (ПСЖ)
  • Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ)
  • Джуд Беллингем (Реал)
  • Дезире Дуэ (ПСЖ)
  • Дензел Дюмфрис (Интер)
  • Серу Гирасси (Боруссия Д)
  • Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  • Виктор Декереш (Арсенал)
  • Ашраф Хакими (ПСЖ)
  • Харри Кейн (Бавария)
  • Хвича Кварацхелия (ПСЖ)
  • Роберт Левандовски (Барселона)
  • Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль)
  • Лаутаро Мартинес (Интер)
  • Скотт Мактоминей (Наполи)
  • Килиан Мбаппе (Реал)
  • Нуну Мендеш (ПСЖ)
  • Жуан Невеш (ПСЖ)
  • Педри (Барселона)
  • Коул Палмер (Челси)
  • Майкл Олисе (Бавария)
  • Рафинья (Барселона)
  • Деклан Райс (Арсенал)
  • Фабиан Руис (ПСЖ)
  • Вирджил ван Дейк (Ливерпуль)
  • Винисиус Жуниор (Реал)
  • Витинья (ПСЖ)
  • Ламин Ямаль (Барселона)

В этом году Золотой мяч будет вручен 22 сентября. Традиционно церемония пройдет в парижском театре Шатле. В прошлом году приз достался хавбеку английского Манчестер Сити и сборной Испании Родри.

К слову, американский Лос-Анджелес побил трансферный рекорд подписанием Сон Хын Мина.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

