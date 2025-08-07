Золотой мяч-2025 получил полный список номинантов

Журнал France Football раскрыл список номинантов на Золотой мяч-2025. За главную индивидуальную награду в мире футбола сразятся 30 исполнителей.

Фактически треть претендентов делегировал французский Пари Сен-Жермен. Из рядов триумфатора Лиги чемпионов на Золотой мяч выдвинули 9 футболистов во главе с нападающим Усманом Дембеле.

Список претендентов на Золотой мяч-2025:

Усман Дембеле (ПСЖ)

Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ)

Джуд Беллингем (Реал)

Дезире Дуэ (ПСЖ)

Дензел Дюмфрис (Интер)

Серу Гирасси (Боруссия Д)

Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)

Виктор Декереш (Арсенал)

Ашраф Хакими (ПСЖ)

Харри Кейн (Бавария)

Хвича Кварацхелия (ПСЖ)

Роберт Левандовски (Барселона)

Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль)

Лаутаро Мартинес (Интер)

Скотт Мактоминей (Наполи)

Килиан Мбаппе (Реал)

Нуну Мендеш (ПСЖ)

Жуан Невеш (ПСЖ)

Педри (Барселона)

Коул Палмер (Челси)

Майкл Олисе (Бавария)

Рафинья (Барселона)

Деклан Райс (Арсенал)

Фабиан Руис (ПСЖ)

Вирджил ван Дейк (Ливерпуль)

Винисиус Жуниор (Реал)

Витинья (ПСЖ)

Ламин Ямаль (Барселона)

В этом году Золотой мяч будет вручен 22 сентября. Традиционно церемония пройдет в парижском театре Шатле. В прошлом году приз достался хавбеку английского Манчестер Сити и сборной Испании Родри.

К слову, американский Лос-Анджелес побил трансферный рекорд подписанием Сон Хын Мина.

