Клуб МЛС оформил рекордный трансфер легенды Тоттенхэма

Сон Хын Мин после десяти лет в Англии пополнил состав Лос-Анджелеса.

Корейский нападающий Тоттенхэма Сон Хын Мин продолжит карьеру в МЛС.

О подписании 33-летнего футболиста официально объявил представитель североамериканской лиги Лос-Анджелес.

Читай также: Сон объявил об уходе из Тоттенхэма

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с игроком будет рассчитан до конца 2027 года с опцией продления еще на один год, а также возможностью переподписания до конца июня 2029 года.

New Beginnings ☀️



Welcome to Los Angeles, Sonny! pic.twitter.com/fFS1PvI7PG — LAFC (@LAFC) August 6, 2025

Финансовый детали сделки не разглашаются, но, по информации СМИ, сумма трансфера составила около 27 миллионов долларов, что является рекордом в истории МЛС.

A new era begins in Black & Gold. pic.twitter.com/en416SNl6c — LAFC (@LAFC) August 6, 2025

Напомним, что Сон выступал за Тоттенхэм с 2015 года, перейдя в английский клуб из леверкузенского Байера. Всего в составе "шпор" кореец провел 454 матча во всех турнирах, отличившись 173 голами и 101 результативной передачей.

The Club can confirm the permanent transfer of Heung-Min Son to LAFC.



Thank you will never be enough, Sonny. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 6, 2025

В своем последнем сезоне в лондонской команде нападающий выиграл Лигу Европы.

Напомним, ранее другой клуб МЛС Ванкувер Уайткэпс объявил о подписании легенды Баварии Томаса Мюллера.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!