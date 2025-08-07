iSport.ua
Клуб МЛС оформил рекордный трансфер легенды Тоттенхэма

Сон Хын Мин после десяти лет в Англии пополнил состав Лос-Анджелеса.
Сегодня, 01:10       Автор: Игорь Мищук
Сон Хын Мин перешел в Лос-Анджелес / LAFC
Корейский нападающий Тоттенхэма Сон Хын Мин продолжит карьеру в МЛС.

О подписании 33-летнего футболиста официально объявил представитель североамериканской лиги Лос-Анджелес.

Читай также: Сон объявил об уходе из Тоттенхэма

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с игроком будет рассчитан до конца 2027 года с опцией продления еще на один год, а также возможностью переподписания до конца июня 2029 года.

Финансовый детали сделки не разглашаются, но, по информации СМИ, сумма трансфера составила около 27 миллионов долларов, что является рекордом в истории МЛС.

Напомним, что Сон выступал за Тоттенхэм с 2015 года, перейдя в английский клуб из леверкузенского Байера. Всего в составе "шпор" кореец провел 454 матча во всех турнирах, отличившись 173 голами и 101 результативной передачей.

В своем последнем сезоне в лондонской команде нападающий выиграл Лигу Европы.

Напомним, ранее другой клуб МЛС Ванкувер Уайткэпс объявил о подписании легенды Баварии Томаса Мюллера.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы тоттенхэм Сон Хын Мин ФК Лос-Анджелес

