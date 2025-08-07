Клуб МЛС оформил рекордный трансфер легенды Тоттенхэма
Корейский нападающий Тоттенхэма Сон Хын Мин продолжит карьеру в МЛС.
О подписании 33-летнего футболиста официально объявил представитель североамериканской лиги Лос-Анджелес.
Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с игроком будет рассчитан до конца 2027 года с опцией продления еще на один год, а также возможностью переподписания до конца июня 2029 года.
New Beginnings ☀️— LAFC (@LAFC) August 6, 2025
Welcome to Los Angeles, Sonny! pic.twitter.com/fFS1PvI7PG
Финансовый детали сделки не разглашаются, но, по информации СМИ, сумма трансфера составила около 27 миллионов долларов, что является рекордом в истории МЛС.
A new era begins in Black & Gold. pic.twitter.com/en416SNl6c— LAFC (@LAFC) August 6, 2025
Напомним, что Сон выступал за Тоттенхэм с 2015 года, перейдя в английский клуб из леверкузенского Байера. Всего в составе "шпор" кореец провел 454 матча во всех турнирах, отличившись 173 голами и 101 результативной передачей.
The Club can confirm the permanent transfer of Heung-Min Son to LAFC.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 6, 2025
Thank you will never be enough, Sonny.
В своем последнем сезоне в лондонской команде нападающий выиграл Лигу Европы.
Напомним, ранее другой клуб МЛС Ванкувер Уайткэпс объявил о подписании легенды Баварии Томаса Мюллера.
