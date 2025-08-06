Мюллер официально пополнил состав клуба МЛС

Легендарный экс-нападающий Баварии Томас Мюллер стал игроком Ванкувер Уайткэпс.

Как сообщает официальный сайт представителя МЛС, контракт 35-летнего футболиста с канадским клубом будет рассчитан до конца 2026 года.

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Состав своей новой команды немец пополнил в статусе свободного агента, покинув Баварию после Клубного чемпионата мира-2025.

Напомним, что Томас Мюллер является воспитанником Баварии, за первую команду которой дебютировал в 2008 году. Всего в составе мюнхенцев он провел 756 матчей во всех турнирах, отличившись 250 голами и 276 результативными передачами.

С Баварией Мюллер 13 раз становился чемпионом, выиграл шесть Кубков и восемь Суперкубков Германии, две Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и два Клубных чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что Бавария окончательно попрощалась с Мюллером.

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