Бавария окончательно попрощалась с Мюллером

Мюнхенский клуб напомнил о впечатляющих достижениях своей легенды.

Бавария попрощалась со своим легендарным игроком Томасом Мюллером, который еще ранее объявил о завершении многолетнего этапа карьеры в мюнхенском клубе.

Последний матч в составе "ротен" нападающий провел на Клубном чемпионате мира, где его команда в четвертьфинале уступила 0:2 ПСЖ и покинула турнир.

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Мюнхенский клуб решил напомнить о достижениях игрока, опубликовав его фото в окружении завоеванных трофеев.

В составе Баварии Мюллер выиграл:

13 чемпионств Германии

6 Кубков Германии

2 Лиги чемпионов

2 Клубных чемпионата мира

8 Суперкубков Германии

2 Суперкубка УЕФА

🏆⭐𝗧𝗵𝗼𝗺𝗮𝘀 𝗠ü𝗹𝗹𝗲𝗿 ⭐🏆



1️⃣3️⃣ x Deutscher Meister

6️⃣ x DFB Pokal

2️⃣ x Champions League

2️⃣ x Club World Cup

8️⃣ x DFL Supercup

2️⃣​​ x UEFA Supercup#DankeThomas #FCBayern pic.twitter.com/mENqdEhBI6 — FC Bayern (@FCBayernEN) July 6, 2025

Также Бавария опубликовала видео с моментами карьеры легендарного футболиста.

Напомним, что Мюллер дебютировал за первую команду Баварии в 2008 году. В составе мюнхенцев он сыграл 756 матчей во всех турнирах, отличившись 250 голами и 276 результативными передачами.

Ранее Мюллер рассказал, где может продолжить карьеру.

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