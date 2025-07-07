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Футбол

Бавария окончательно попрощалась с Мюллером

Мюнхенский клуб напомнил о впечатляющих достижениях своей легенды.
Сегодня, 07:58       Автор: Игорь Мищук
Томас Мюллер / Getty Images
Томас Мюллер / Getty Images

Бавария попрощалась со своим легендарным игроком Томасом Мюллером, который еще ранее объявил о завершении многолетнего этапа карьеры в мюнхенском клубе.

Последний матч в составе "ротен" нападающий провел на Клубном чемпионате мира, где его команда в четвертьфинале уступила 0:2 ПСЖ и покинула турнир.

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Мюнхенский клуб решил напомнить о достижениях игрока, опубликовав его фото в окружении завоеванных трофеев.

В составе Баварии Мюллер выиграл:

  • 13 чемпионств Германии
  • 6 Кубков Германии
  • 2 Лиги чемпионов
  • 2 Клубных чемпионата мира
  • 8 Суперкубков Германии
  • 2 Суперкубка УЕФА

Также Бавария опубликовала видео с моментами карьеры легендарного футболиста.

Напомним, что Мюллер дебютировал за первую команду Баварии в 2008 году. В составе мюнхенцев он сыграл 756 матчей во всех турнирах, отличившись 250 голами и 276 результативными передачами.

Ранее Мюллер рассказал, где может продолжить карьеру.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Томас Мюллер

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