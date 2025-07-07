Бавария окончательно попрощалась с Мюллером
Бавария попрощалась со своим легендарным игроком Томасом Мюллером, который еще ранее объявил о завершении многолетнего этапа карьеры в мюнхенском клубе.
Последний матч в составе "ротен" нападающий провел на Клубном чемпионате мира, где его команда в четвертьфинале уступила 0:2 ПСЖ и покинула турнир.
Читай также: Мюллер подытожил свою карьеру в Баварии забавной аналогией
Мюнхенский клуб решил напомнить о достижениях игрока, опубликовав его фото в окружении завоеванных трофеев.
В составе Баварии Мюллер выиграл:
- 13 чемпионств Германии
- 6 Кубков Германии
- 2 Лиги чемпионов
- 2 Клубных чемпионата мира
- 8 Суперкубков Германии
- 2 Суперкубка УЕФА
🏆⭐𝗧𝗵𝗼𝗺𝗮𝘀 𝗠ü𝗹𝗹𝗲𝗿 ⭐🏆— FC Bayern (@FCBayernEN) July 6, 2025
1️⃣3️⃣ x Deutscher Meister
6️⃣ x DFB Pokal
2️⃣ x Champions League
2️⃣ x Club World Cup
8️⃣ x DFL Supercup
2️⃣ x UEFA Supercup#DankeThomas #FCBayern pic.twitter.com/mENqdEhBI6
Также Бавария опубликовала видео с моментами карьеры легендарного футболиста.
Напомним, что Мюллер дебютировал за первую команду Баварии в 2008 году. В составе мюнхенцев он сыграл 756 матчей во всех турнирах, отличившись 250 голами и 276 результативными передачами.
Ранее Мюллер рассказал, где может продолжить карьеру.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!