Бавария согласовала новый контракт с Кейном

Нападающий Баварии Гарри Кейн продолжит свои выступления за мюнхенскую команду.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, ожидается, что в ближайшие дни 33-летний футболист подпишет новый контракт с клубом. Обновленный договор игрока будет рассчитан до июня 2030 года.

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Минувшим летом к английскому форварду, действующий контракт которого с мюнхенцами истекает в конце этого сезона, проявляли интерес ведущие европейские клубы, а также представители Саудовской Аравии, однако для игрока приоритетом было остаться в своей нынешней команде.

В текущем сезоне Кейн провел в составе Баварии восемь матчей во всех турнирах, отличившись шестью голами и четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Бавария также подготовила новый долгосрочный контракт для своего звездного вингера.

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